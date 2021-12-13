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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Aslan’ın çifte planı

Aslan’ın çifte planı

Sarı-kırmızılılar, Sivas’ı deplasmanda devirip seri galibiyetlerin ilk adımını atmak istiyor

Lider Trabzonspor'un Antalya'da yenildiği haftada Galatasaray hem ligde 4 haftalık galibiyet serisine son vermeye hem de bordo-mavili takımla arasındaki puan farkını 13'e indirmeye çalışacak. Avrupa Ligi son 16 turunu 10-17 Mart tarihlerinde oynayacak sarı-kırmızılılar, 3 aylık periyotta Süper Lig'de zirveye yaklaşmanın planlarını yapıyor. Fatih Terim ve oyuncular, Sivas deplasmanını serinin başlangıcı olarak görüyor.

Mostafa ilk 11'e dönüyor
SIVAS karşısında Lazio 11'ine göre değişiklikler de olacak. İtalya'da ekstra efor sarf eden ve yorgun düşen Mbaye Diagne yerine Mohamed'in ileri uca geçmesi bekleniyor. Hücum hattında ayrıca Babel-Halil arasında nöbet değişimi olabilir. Fatih Terim, Lazio'ya pozisyon vermeyen savunma kurgusunu ve Taylan-Berkan orta sahasını ise bozmayacak.

Fatih Terim yine tribünde
TAHKIM Kurulu'nun 5+1 maçlık cezasını onadığı Fatih Terim, Yeni Malatya ve Altay'dan sonra Sivasspor maçını da kaçıracak. Terim'in tribünden takip edeceği Sivas'taki mücadelede yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş takımı kenardan yönetecek.

Kaan Arslan'la 2025'e kadar
GALATASARAY geleceğini garantiye aldı. Bu sezon altyapıdan A Takım'a dahil edilen genç stoper Kaan Arslan ve yedek kalecilerden Berk Balaban'ın sözleşmeleri 2025'e kadar uzatıldı. Atalay Babacan da 2023'e kadar sarı-kırmızılı kulüpte kaldı.

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Aslan’ın çifte planı
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