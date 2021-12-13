Beşiktaş-Kayserispor maçı sonrası şok sözler! "Oyuna girmek istemedi"





"BAZEN KALİTE, SAKİNLİK ÇOK ÖNEMLİ"



Takıma geldiğinde 8 sakatın olduğunu belirten Karaman, ''Ülkemizde zaman zaman bazı kamp sorunları yaşıyoruz. Ben geldiğimde zaten 8 sakat vardı. Yükleme yaparken de oyuncuların zorlandıklarını görüyoruz. Sakatlıkların artacağının farkına varıyoruz. Onun dışında Uğur'un mesela daha Trabzon maçından bu güne ilk 90 dakikası. Hep birilerini monte ederek maçları oynamaya çalışıyoruz. Kadro yapılanması da çok önemli. Mensah sezonu kapattı, oraya koyacak bir ismimiz daha yok mesela. Dolayısıyla kamplar ve hazırlık maçları çok önemli. Ama oyuncular da o kadar çok maç oynuyor ki, şimdi mesela devre arası oluyor. İki sezondur oyuncuların da inanılmaz bir şekilde antrenman-maç programı oluyor. Dinlenmeden hazırlanmaya çalışıyoruz. Takımı mı hazırlayacaksın yoksa sakatlık olmasın diye antrenman programını mı? Onun için ben ne yaptığımı biliyorum, haliyle çok üzülüyorum. Pozisyon var, yok değil. 2-1'den sonra kaç tane pozisyon yakaladık ancak goller yedik. Güven'in attığı gol, Batshuayi'nin attığı gol... Bazen kalite, sakinlik çok önemli'' diyerek sözlerini noktaladı.