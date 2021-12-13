Emre kalsın Umut gelsin

Aslan, Alanya’nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi. Hedef Emre Akbaba’yı takasta kullanıp işi bitirmek
Sözleşmesi iki yıl uzatılan ve eski takımı Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba'yı takip eden G.Saray'ın radarına Umut Güneş takıldı. 2000 doğumlu Umut, Berkan'ın G.Saray'a transferi sonrasında Alanyaspor'un yeni dinamosu oldu. Futbol altyapısınıAlmanya'da alan, sol ayağını kullananve iki yönlü orta saha oyuncusuolan Umut, Galatasaray'ınlistesine girdi. 21 yaşındaki oyuncunun transferi sezon sonunda Emre Akbaba'nın durumuna bağlı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Emre'yi Akdeniz ekibinde bırakıp Umut Güneş'i almaya çalışacak. İtalyan kulüplerinin izlediği Berkan'ın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray Yönetimi,bu takas isteğine Alanyasporyönetiminin nasıl bakacağınıise merakla bekliyor.
UMUT GÜNEŞ KİMDİR?
Yaş: 21 Boy: 1.77 Mevki: Merkez orta saha Takımları: Alanya, Stuttgart P.Değeri: 1.3 milyon Euro Bu sezon: Umut Güneş toplam 13 lig maçında oynarken 1 de gol attı.