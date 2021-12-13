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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Emre kalsın Umut gelsin

MEHMET ÖZCAN
Emre kalsın Umut gelsin

Aslan, Alanya’nın 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi. Hedef Emre Akbaba’yı takasta kullanıp işi bitirmek

Sözleşmesi iki yıl uzatılan ve eski takımı Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba'yı takip eden G.Saray'ın radarına Umut Güneş takıldı. 2000 doğumlu Umut, Berkan'ın G.Saray'a transferi sonrasında Alanyaspor'un yeni dinamosu oldu. Futbol altyapısını Almanya'da alan, sol ayağını kullanan ve iki yönlü orta saha oyuncusu olan Umut, Galatasaray'ın listesine girdi. 21 yaşındaki oyuncunun transferi sezon sonunda Emre Akbaba'nın durumuna bağlı. Sarı-kırmızılı yetkililer, Emre'yi Akdeniz ekibinde bırakıp Umut Güneş'i almaya çalışacak. İtalyan kulüplerinin izlediği Berkan'ın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray Yönetimi, bu takas isteğine Alanyaspor yönetiminin nasıl bakacağını ise merakla bekliyor.

UMUT GÜNEŞ KİMDİR?
Yaş: 21 Boy: 1.77 Mevki: Merkez orta saha Takımları: Alanya, Stuttgart P.Değeri: 1.3 milyon Euro Bu sezon: Umut Güneş toplam 13 lig maçında oynarken 1 de gol attı.

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Emre kalsın Umut gelsin
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