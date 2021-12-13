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Giriş Tarihi: 13.12.2021

En mutlu günüm

En mutlu günüm

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, “Bu statta çok galibiyet, şampiyonluk ve yüzüncü yıl şampiyonluğu gördüm. Ancak hiç bu kadar mutlu olmadım” dedi

Siyah-beyazlıların altyapısında görev yapan ve Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Önder Karaveli, şunları söyledi: "Beşiktaş taraftarı olarak, bu statta çok galibiyet, şampiyonluk ve yüzüncü yıl şampiyonluğu gördüm. Ancak bugün (dün) için en mutlu olduğum gün diyebilirim. Kendimi Beşiktaş'ın parçası olarak görüyorum. Şimdi teknik sorumluyum ama başka bir maçta tezahüratlara eşlik edebilirim. Bu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Futbolculara maç sonunda çocuğuma sarılmamı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Ben soyunma odasındaki galibiyet fotoğraflarını çok takip ediyorum. Takımdan o fotoğrafı istedim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladı. Bu fotoğrafı, hayatımın sonuna kadar saklayacağım. En güzel fotoğraf olarak albümümde yer alacak."

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