En mutlu günüm

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, “Bu statta çok galibiyet, şampiyonluk ve yüzüncü yıl şampiyonluğu gördüm. Ancak hiç bu kadar mutlu olmadım” dedi
Siyah-beyazlıların altyapısında görev yapan ve Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Önder Karaveli, şunları söyledi: "Beşiktaş taraftarı olarak, bu statta çok galibiyet, şampiyonluk ve yüzüncü yıl şampiyonluğu gördüm. Ancak bugün (dün) için en mutlu olduğum gün diyebilirim. Kendimi Beşiktaş'ınparçası olarak görüyorum. Şimdi teknik sorumluyum ama başka bir maçta tezahüratlara eşlik edebilirim. Bu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Futbolculara maçsonunda çocuğumasarılmamı sağladıklarıiçin teşekkür ediyorum. Ben soyunma odasındaki galibiyet fotoğraflarını çok takip ediyorum. Takımdan o fotoğrafı istedim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladı. Bu fotoğrafı, hayatımın sonuna kadar saklayacağım. En güzel fotoğraf olarak albümümde yer alacak."