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Giriş Tarihi: 13.12.2021

F.Bahçe için kura günü

CEYHUN SAMET YÜKSEL
F.Bahçe için kura günü

Sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi’ndeki rakibi bugün 16.00’da belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. bitirip Konferans Ligi'nde playoff hakkı alan F.Bahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde 16.00'da yapılacak kura çekiminde sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren ekiplerden biri ile eşleşecek. Sarı-lacivertliler ilk maçı 17 Şubat 2022, rövanşı ise 24 Şubat 2022'de oynayacak. Öte yandan bugün 14.00'te Şampiyonlar Ligi, 15.00'te ise Avrupa Ligi playoff turu için kura çekimi yapılacak.

MUHTEMEL RAKIPLER

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Vitesse (Hollanda) / Tottenham (İngiltere)
Karabağ (Azerbaycan)

AVRUPA LİGİ'NDEN GELEN TAKIMLAR

FENERBAHÇE (TÜRKİYE)
Celtic (İskoçya)
Leicester (İngiltere)
Marsilya (Fransa)
Midtjylland (Danimarka)
PSV (Hollanda)
R.Wien (Avusturya)
Sparta Prag (Çekya)
8 takım doğrudan yükseldi
KONFERANS Ligi'nde gruplarını lider bitiren 8 takım doğrudan son 16 turuna kalmış durumda. F.Bahçe'nin turu geçmesi halinde bu takımlar da (LASK, Gent, Roma, Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes, Basel) rakipleri arasına eklenecek.

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F.Bahçe için kura günü
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