Göztepe kalesini gole koruyamıyor!

Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında skor üretemedi ve bu maçların hepsinden yenik ayrıldı. Göztepe tüm deplasmanlarda ise yenilse dahi gol atma başarısı gösterdi. Gurbette 8 maça çıkan Göztepe 1 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Göztepe dış sahada 11 gol attı.