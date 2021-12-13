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Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:59

Göztepe kalesini gole koruyamıyor!

DHA
Göztepe kalesini gole koruyamıyor!

Süper Lig Göztepe, bu sezon kalesini gole koruyamıyor. İzmir ekibi son maçında ligin sonuncusu olan Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Göztepe bu sezon 16 oynadığı maçta da kalesinde gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 kaybeden düşme hattındaki Göztepe bu sezon her maçta rakiplere kalesini açtı. İç ve dış sahada oynadığı toplam 16 maçta da gol yiyen Göztepe, savunmasıyla sınıfı geçemedi.

Ağlarında 24 gol gören sarı-kırmızılılar her maçta gol yiyen tek takım oldu. Rakip ağlara ise 16 gol atabilen Göztepe, hücumda etkisiz kaldı. Maç başına ortalama 1 golle oynayan sarı-kırmızılılar özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında skor üretemedi ve bu maçların hepsinden yenik ayrıldı. Göztepe tüm deplasmanlarda ise yenilse dahi gol atma başarısı gösterdi. Gurbette 8 maça çıkan Göztepe 1 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Göztepe dış sahada 11 gol attı.

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Göztepe kalesini gole koruyamıyor!
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