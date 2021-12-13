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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Kartal güven tazeledi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal güven tazeledi

Sahaya dolu tribünlerin desteğini arkasına alarak çıkan siyah-beyazlı ekip, Mame Thiam’a Cyle Larin’le cevap verdi. Ancak yine Senegalli yıldızın ayağından ağlarında gördüğü topla bir kez daha geriye düştü

74'te oyuna giren Güven Yalçın, Batshuayi'ye iki asist yaparken 90+5'teki golüyle 3 puanın baş mimarı oldu
Kazanmaya ihtiyacı olan siyahbeyazlılar, maça tempolu başladı ve tüm enerjilerini yansıtmaya çalıştı. Ancak ilk devrede perdeyi açan Kayserispor oldu. Kartal'ın birkaç dakika sonra verdiği yanıtta asist stoper Serdar, gol Larin'indi. İkinci devrede merkezde Pjanic'in yönlendirmesiyle oyun kuran Beşiktaş, özellikle Ghezzal kanadını kullandı ancak sonuca gitmekte zorlandı. 70'te Thiam'ın takımını 2-1 öne geçiren golü sonrası Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin kritik oyuncu hamleleri maçın tüm gidişatını da stattaki atmosferi de değiştirdi. Güven Yalçın'ın hücumda kattığı dinamizm, doğrudan kaleyi düşünerek oynaması ve Batshuayi'ye yakınlığıyla gidişatı tersine çevirdi. Güven 74'te sahaya ayak bastığı maçı 2 asist, 1 gol ile tamamladı. Batshuayi de sonunda makus talihini yendi ve dublesine bir de asist ekleyerek kendine geldi. Vodafone Park 70'te siyaha bürünürken, 90 dakika sonunda beyaz sayfa açıldı.

'BATSHUAYİ İÇİN ÖZEL KLİP HAZIRLATTIM'
ÖNDER Karaveli, Kayserispor ağlarını 2 kez sarsıp bir de asist yapan Batshuayi'nin motivasyonunu sağlamak için eski günlerdeki gollerini izlettirdiklerini söyledi. Deneyimli futbol adamı, "Batshuayi'ye attığı golleri hatırlaması için klip hazırlattım. Çok uzun bir klip oldu ama yarıda kesmek zorunda kaldım. 'Bu gollerden atman lazım' dedim. Güven koşularla, Batshuayi'ye alanlar açtı" açıklamasını yaptı.


BATSHUAYI 58 GÜN SONRA
Dün akşam iki kez ağları sarsıp bir de asist yapan Michy Batshuayi 58 günlük gol hasretine son verdi. Bundan önceki son golünü Beşiktaş'ın 15 Ekim tarihinde Başakşehir'e 3-2 yenildiği karşılaşmada atan Belçikalı yıldız, bu sezon 17 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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