Şimdi daha güçlü olacağız

Teknik direktör Abdullah Avcı, “Kimsenin morali bozulmasın, sadece üç puan kaybettik” derken kaptan Uğurcan, “Başımızı öne eğmeyeceğiz, aksine daha ileriye bakacağız” sözleriyle arkadaşlarına moral verdi
Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini Antalyaspor deplasmanında alarak 27 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Trabzonspor'da moraller bozuldu. Ciddi puan farkıyla hâlâ zirvede oturan bordomavililerde soyunma odasında hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de takım kaptanı Uğurcan Çakır devreye girerek takımı toparlamak için konuşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hatalarımızdanders çıkaracağız.Kimsenin morali bozulmasın,sadece üç puan kaybettik.Mücadelemizi sürdüreceğiz" derken, bordo-mavili futbolcular da kenetlenerek birbirlerine şampiyonluk sözü verdi.
İNANCIMIZI HERKES GÖRSÜN
Avcı'dan sonra sözü alan kaptan Uğurcan Çakır tarafından yapılan moral konuşmasında, "Şimdidaha güçlü olmazamanı, başımızıöne eğmeyeceğiz,aksine daha ileriyebakacağız. Bunu yapmalıyızki inancımızı herkes dahaiyi görsün" ifadelerinikullandı. Marek Hamsikde takım arkadaşlarınamoral vererek, "Bu sadeceüç puan kaybı ama kazanacağımızçok daha fazlasıvar. Birbirimize daha çoksarılmalıyız" dedi.
'ŞAMPIYONLUĞU ÇOK ISTIYORUM'
TRABZONSPOR'UN yıldız orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şehrin tüm enerjisinin takımın üzerinde olduğunu söyleyen Yunan futbolcu, "Taraftarın büyük desteğibizi baskı altına almıyor,aksine bu gibi durumlardatam tersi oluyor. Trabzonspor'un şampiyonluğu kazanmasını her şeyden çok istiyorum" diye konuştu.
Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile bu sezon ilk yenilgisini almasına rağmen 2.44 puan ortalamasıyla en iyi dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer ligde en çok gol atan (32) takım olmasının yanı sıra kalesinde en az golü gören (13) ekip durumunda.