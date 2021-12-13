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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Şimdi daha güçlü olacağız

YUNUS EMRE SEL
Şimdi daha güçlü olacağız

Teknik direktör Abdullah Avcı, “Kimsenin morali bozulmasın, sadece üç puan kaybettik” derken kaptan Uğurcan, “Başımızı öne eğmeyeceğiz, aksine daha ileriye bakacağız” sözleriyle arkadaşlarına moral verdi

Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini Antalyaspor deplasmanında alarak 27 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Trabzonspor'da moraller bozuldu. Ciddi puan farkıyla hâlâ zirvede oturan bordomavililerde soyunma odasında hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de takım kaptanı Uğurcan Çakır devreye girerek takımı toparlamak için konuşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kimsenin morali bozulmasın, sadece üç puan kaybettik. Mücadelemizi sürdüreceğiz" derken, bordo-mavili futbolcular da kenetlenerek birbirlerine şampiyonluk sözü verdi.

İNANCIMIZI HERKES GÖRSÜN
Avcı'dan sonra sözü alan kaptan Uğurcan Çakır tarafından yapılan moral konuşmasında, "Şimdi daha güçlü olma zamanı, başımızı öne eğmeyeceğiz, aksine daha ileriye bakacağız. Bunu yapmalıyız ki inancımızı herkes daha iyi görsün" ifadelerini kullandı. Marek Hamsik de takım arkadaşlarına moral vererek, "Bu sadece üç puan kaybı ama kazanacağımız çok daha fazlası var. Birbirimize daha çok sarılmalıyız" dedi.

'ŞAMPIYONLUĞU ÇOK ISTIYORUM'
TRABZONSPOR'UN yıldız orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şehrin tüm enerjisinin takımın üzerinde olduğunu söyleyen Yunan futbolcu, "Taraftarın büyük desteği bizi baskı altına almıyor, aksine bu gibi durumlarda tam tersi oluyor. Trabzonspor'un şampiyonluğu kazanmasını her şeyden çok istiyorum" diye konuştu.

Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile bu sezon ilk yenilgisini almasına rağmen 2.44 puan ortalamasıyla en iyi dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer ligde en çok gol atan (32) takım olmasının yanı sıra kalesinde en az golü gören (13) ekip durumunda.

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