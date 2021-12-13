Son dakika: Beşiktaş teknik direktör için kararını verdi! Önder Karaveli ile yola devam edilecek...

"Bruno Pinheiro da gündemde. 7-8 adayımız var. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Daniel Farke ile anlaşamadık. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti."