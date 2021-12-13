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Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:47 Son Güncelleme: 13.12.2021 20:09

Son dakika: Beşiktaş teknik direktör için kararını verdi! Önder Karaveli ile yola devam edilecek...

Son dakika: Beşiktaş teknik direktör için kararını verdi! Önder Karaveli ile yola devam edilecek...

Son dakika haberi... Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayırma kararı almıştı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör arayışlarını sürdürdüğü sırada Kayserispor maçında takımın başında yer alan ve galibiyet alan Önder Karaveli ile yola devam kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Beşiktaş AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Yöneticisi Ceyhun Kazancı, toplantı sonrası açıklama yaptı;

"Daha detaylı çalışma kararı aldık. Çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldık. Yarın öbürgün isimlerle çalışmalar sonuçlanınca tekrardan değerlendirme yapacağız"

Kazancı, "Şenol Güneş ismi toplantıda gündeme geldi mi?" sorusuna ise, "Tabii. Birçok değerli hocamız var. Yerli birçok hocamızın ismi geçti, basında da gördüğünüz isimler. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyacımız olacak." şeklinde yanıt verdi.

"Bruno Pinheiro da gündemde. 7-8 adayımız var. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Daniel Farke ile anlaşamadık. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi. Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti."

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Son dakika: Beşiktaş teknik direktör için kararını verdi! Önder Karaveli ile yola devam edilecek...
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