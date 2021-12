Son dakika: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Boşnak yıldız Edin Visca’ya teklif...

Başkan Ali Koç'un ara transfer için Visca'nın yanı sıra bir de santrfor takviyesi yapmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Vitor Pereira ile de değerlendirmelerde bulunan başkan Koç, gol yollarında etkili bir isim ile anlaşarak hücum hattındaki sorunları da çözmek istiyor.





ÖMER ÜRÜNDÜL: HER TAKIMA LAZIM

Edin Visca her şeyden önce gerçek bir profesyonel. İyi de bir kanat forveti. Medipol Başakşehir'de hem asistçi rolünde iyi işler yapıyor hem de bir golcü layığıyla görevini yürütüyor. Daha da önemlisi senelerdir kendisine profesyonelliğinin de etkisiyle iyi baktığından fizik açıdan bir düşüş göstermiyor ve çok da az sakatlık yaşıyor. Bosna Hersekli oyuncu sadece Fenerbahçe için değil her takımın hiç düşünmeden transfer etmesi gereken bir futbolcu…