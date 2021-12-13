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Giriş Tarihi: 13.12.2021 07:55 Son Güncelleme: 13.12.2021 07:56

Son dakika: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Boşnak yıldız Edin Visca'ya teklif...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Boşnak yıldız Edin Visca’ya teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli takım, Başakşehir'in yıldızı için harekete geçti. 31 yaşındaki Edin Visca için Başakşehir’e yapılacak olan transfer teklifinin detayları da belli oldu.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe devre arası transfer dönemi için şimdiden temaslara başlarken ilk hedef Edin ViscaGeçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray ile İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile kıyasıya bir pazarlığa oturan Sarı-lacivertli takım, masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak yıldıza geldi.

FENERBAHÇE VİSCA İÇİN ISRARINI DEVAM ETTİRİYOR

10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı F.Bahçe ile anılan bir isim. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı.



SARI-LACİVERTLİ TAKIMIN ENERJİSİNİ YÜKSELTECEK

Başkan Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon Euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak.

Kulübü ile 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek için 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edecek olan Kanarya, 3 sezonluk imza önerecek. F.Bahçe yönetimi, Başakşehir ile resmi temaslarını bu ayın son günlerinde başlatmayı planlıyor.

ÖRNEK SPORCU

Başakşehir'de 10. yılını dolduran Edin Visca, profesyonel yaşamı ile de örnek bir sporcu… İstanbul BBSK ile başladığı Türkiye serüvenine Medipol Başakşehir ile devam eden yıldız oyuncu, az sakatlanması ile biliniyor. 2020- 21 sezonunda darbeye bağlı yaşadığı sakatlıkta 13 maç kaçıran Visca, bunun dışında ise hep kısa dönemler takımını sakatlık nedeniyle yalnız bıraktı. Visca, toplamda sadece 32 maç kaçırdı.



SİNAN GÜMÜŞ GİTMEYE SICAK

F.Bahçe yönetiminin 5 milyon Euro'luk teklifinin yanı sıra bir de takasta oyuncu önermesi bekleniyor. Bu sezonun başında gönderilmek istenen ancak kabul etmediği için kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş de transfer görüşmelerinde bonus olarak yer alacak. F.Bahçe'ye transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük rol oynadığı Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Başkanın aklı santrforda

Başkan Ali Koç'un ara transfer için Visca'nın yanı sıra bir de santrfor takviyesi yapmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Vitor Pereira ile de değerlendirmelerde bulunan başkan Koç, gol yollarında etkili bir isim ile anlaşarak hücum hattındaki sorunları da çözmek istiyor.



ÖMER ÜRÜNDÜL: HER TAKIMA LAZIM
Edin Visca her şeyden önce gerçek bir profesyonel. İyi de bir kanat forveti. Medipol Başakşehir'de hem asistçi rolünde iyi işler yapıyor hem de bir golcü layığıyla görevini yürütüyor. Daha da önemlisi senelerdir kendisine profesyonelliğinin de etkisiyle iyi baktığından fizik açıdan bir düşüş göstermiyor ve çok da az sakatlık yaşıyor. Bosna Hersekli oyuncu sadece Fenerbahçe için değil her takımın hiç düşünmeden transfer etmesi gereken bir futbolcu…

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Son dakika: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Boşnak yıldız Edin Visca'ya teklif...
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