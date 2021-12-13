Son dakika: Selçuk İnan, Fernando Muslera’nın son durumunu açıkladı! Maçın hakemine sert sözler...

"YANLIŞ KARARLAR BİZE BÜYÜK DARBE VURDU"

"Pozisyonlardan daha önemli şeyler de var. Bazı anlayamadığımız durumlar var. İçeride de bunu konuştuk. Yüzde yüz bir penaltı pozisyonu var. Hakeme sorduk. Ben böyle gördüm dedi. Pozisyon gözünün önünde oldu. Nedense takdir haklarını Galatasaray lehine kullanmıyorlar. Doğru bir şekilde kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar. O anda maç 0-0'dı. Bunlarla uğraşmak bizi çok üzüyor. Dışarıda taraftarlar kızgın ve tedirgin. Galatasaray'a neden bu şekilde davranıldığını anlamaya çalışıyorlar. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en önemli ve en büyük kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağımızı bilmiyorum. Bundan dolayı da çok üzgünüz.

"Çok etkili olmadık, çok pozisyon üretemedik; ama hakem kararları da her zaman olduğu gibi bir rutin haline geldi ve yanlış kararlar bugün bize büyük darbe vurdu!"