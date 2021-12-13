Son dakika: UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları çekiliyor! Galatasaray’ın muhtemel rakibi...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kura çekimi yapılıyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belli oluyor. Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenen Barcelona, Borussia Dortmund, Atalanta gibi dev ekipler de mücadele edecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında üçüncü olan takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar birbirleriyle eşleşiyor.
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiacos
Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
GALATASARAY'IN NİHAİ RAKİBİ 25 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın nihai rakibi play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.