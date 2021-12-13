Son dakika: UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi bugün belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek. İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi, Vitesse olacak.