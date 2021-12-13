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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:57

Son dakika: UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor!

Son dakika: UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi bugün belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-lacivertli takımın rakibi bugün çekilecek kura sonucunda belli olacak. Fenerbahçe, grubun son maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Grupta ise toplamda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İşte temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

Takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın, Rennes ile ertelenen UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçının sonucuna, UEFA karar verecek. İngiliz ekibin maçı hükmen kaybetmesi veya söz konusu karşılaşmada alınabilecek puanların hesaba katılmaması durumlarında, Fenerbahçe'nin bu gruptan çıkacak muhtemel rakibi, Vitesse olacak.

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Son dakika: UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor!
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