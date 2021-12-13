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Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:50 Son Güncelleme: 13.12.2021 16:02

Son dakika: UEFA'dan skandal hata! Şampiyonlar Ligi kurası yeniden çekilecek! Ronaldo ve Messi...

Son dakika: UEFA’dan skandal hata! Şampiyonlar Ligi kurası yeniden çekilecek! Ronaldo ve Messi...

Son dakika...Şampiyonlar Ligi kura çekiminde skandal bir olay yaşandı. Kura çekimi sırasında Villarreal'in rakibi Manchester United olmuştu ancak iki takım gruplarda eşleştiği için yeniden eşleşemeyecekleri ifade edildi ve kura yeniden çekildi. İspanyol ekibi ile Manchester City, Manchester United ile PSG eşleşti. Ancak kural gereği Villarreal ve Manchester United'in eşleşmesinde bir engel yoktu. UEFA, bu skandal hatayı soruşturdu ve kura çekiminin yeniden yapılacağını açıkladı. Kura çekimi bugün TSİ 17.00'de yapılacak.

Son dakika..UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçeleşti ancak skandal bir hataya imza atıldı. Uzun yıllar unutulmayacak bu hatanın ardından kura çekiminin yeniden yapılacağı açıklandı. Ronaldo ile Messi'yi karşı karşıya getiren kura çekimi bugün TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında büyük bir hata yapıldı. Gruplarını lider bitirten 8 takım ile grup ikincisi 8 takımın eşleştiği kura çekimi sırasında kural hatası yapıldı.

Grup ikincisi Villarreal ile lider Manchester United, kura çekiminde eşleştiler ancak kurayı çeken görevliller iki takımın aynı grupta olması sebebiyle bu eşleşmenin uygun olmadığını ifade etti.

Manchester United'ı atlayan yetkililer, yeniden kurayı çekti ve Villarreal ile Manchester City eşleşti. Ronaldo'lu Manchester United ile Messi'li PSG son 16 turunda karşılaştı.

Fakat UEFA bu kura çekiminde büyük bir skandala imza attı. Çünkü kurallar gereği aynı gruptan çıkan iki takımın eşleşmesinde bir engel yok ve Villarreak ile Manchester United karşı karşıya gelebilirdi.

Bu hatayı fark eden UEFA, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kuranın yeniden çekilmesine karar verdi.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 17.00'de yeniden yapılacak.

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Son dakika: UEFA'dan skandal hata! Şampiyonlar Ligi kurası yeniden çekilecek! Ronaldo ve Messi...
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