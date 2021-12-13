Son dakika...Şampiyonlar Ligi’nde son 16 kurası çekiliyor! Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu...

Son dakika...Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve tur atlayan takımlar belirlendi. Ülkemizi bu yıl Devler Ligi'nde Beşiktaş temsil etti. Kötü bir performans çizen siyah-beyazlılar, grubunu puansız son sırada tamamladı.
8 grupta oynanan birbirinden zorlu maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar için kura zamanı geldi.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle eşleşmeler belli oluyor. Grubunu lider olarak bitiren takımlar seri başı olarak kuraya katılacak ve grup ikincileri ile eşleşecek.
MİLLİ YILDIZLARIMIZIN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR
Grup aşamasının en büyük sürprizi Barcelona'nın Bayern Münih ve Benfica'nın ardından üçüncü olarak Devler Ligi'ne erken veda etmesi oldu.
Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille kura çekimine seri başı olarak katılırken, Hakan Çalhanoğlu'nun ekibi Inter ise seri başı değil.
DEVLER LİGİ'NDE ADINI SON 16 TURUNA YAZDIRAN TAKIMLAR ŞÖYLE:
Grup birincileri: Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille.
Grup ikincileri: Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting, Salzburg, Benfica, Villarreal.