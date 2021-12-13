Son dakika...Şampiyonlar Ligi’nde son 16 kurası çekiliyor! Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu...

Son dakika...Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve tur atlayan takımlar belirlendi. Ülkemizi bu yıl Devler Ligi'nde Beşiktaş temsil etti. Kötü bir performans çizen siyah-beyazlılar, grubunu puansız son sırada tamamladı.