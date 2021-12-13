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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:44

Süper Lig'de Nuri Şahin fırtınası! Trabzonspor galibiyeti sonrası...

Süper Lig’de Nuri Şahin fırtınası! Trabzonspor galibiyeti sonrası...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Ersun Yanal döneminin sona ermesiyle sürpriz bir şekilde takımın başına geçen Nuri Şahin, gösterdiği performansla adeta parlıyor. Geride kalan 8 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek 13 puan toplayan Şahin, hem takımıyla yükselişe geçti hem de kulübün kasasına 12.5 milyon TL soktu.

Süper Lig'de son dönemin en dikkat çeken takımlarından biri Antalyaspor oldu. Ersun Yanal sonrası görevi devralan Nuri Şahin, 8 haftalık performansıyla takımını yukarılara taşımayı başardı.

8 HAFTADA 13 PUAN TOPLADI

Futbolculuk kariyerini noktalayarak Ersun Yanal'ın yerine Antalyaspor'da teknik direktörlüğe adım atan Nuri Şahin, Akdeniz ekibini yükselişe geçirdi.

33 yaşında büyük bir sorumluluk alarak görevi kabul eden Şahin, 8 haftalık süreçte takımına 13 puan (4G-1B-3M) kazandırdı.

Yanal döneminde 8 gol atıp 12 gol yiyen kırmızı-beyazlılar, Şahin ile daha fazla gol bulurken (12), filelerini de daha fazla rakiplerine (11) kapattı.

33 yaşındaki genç hoca, topladığı puan primleriyle Antalyaspor'a 12.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı.

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Süper Lig'de Nuri Şahin fırtınası! Trabzonspor galibiyeti sonrası...
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