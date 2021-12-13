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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Taraftarlar stadı inletti

Taraftarlar stadı inletti
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası taraftar, takıma güç vermek için tribündeydi. Yönetimin de bilet fiyatlarında yüzde 50 indirime gitmesiyle dün Vodafone Park'ta yaklaşık 35 bin kişi ile sezonun en kalabalık maçı oynandı. Yoğunluktan stat önünde uzun kuyruklar oluştu ve maç başlamasına rağmen büyük bir grup içeri girmekte zorlandı. Taraftarlar, Sergen Yalçın'ı da yaptığı tezahüratlarla andı. Maçtan önce oyuncular tek tek tribüne çağrılırken, "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratı yapıldı. 90 dakika susmayan taraftarlar, takımı da ateşleyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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Taraftarlar stadı inletti
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