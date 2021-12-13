Taraftarlar stadı inletti

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası taraftar,takıma güç vermek için tribündeydi. Yönetimin de bilet fiyatlarında yüzde 50 indirimegitmesiyle dün Vodafone Park'ta yaklaşık35 bin kişi ile sezonun en kalabalık maçı oynandı. Yoğunluktan stat önünde uzun kuyruklar oluştuve maç başlamasına rağmen büyük bir grupiçeri girmekte zorlandı. Taraftarlar, Sergen Yalçın'ıda yaptığı tezahüratlarla andı. Maçtan önce oyuncular tek tek tribüne çağrılırken, "BurasıBeşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratı yapıldı. 90 dakika susmayan taraftarlar, takımı da ateşleyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu.