Tarihe geçti

SERDAR Saatçı, 45. dakikadaLarin'in attığı golde asistin sahibiydi.Genç futbolcu, Opta'nın bu alanda detaylıanalize başladığı 2010-11'den bu yanaSüper Lig'de Beşiktaş formasıyla asist yapanen genç oyuncu oldu (18 yaş 301 gün). Buarada Serdar, 4 Eylül'deki Altay ve 2 Ekim'dekiSivas maçlarında 90 dakika forma giymişti.Oyuncu galibiyeti şöyle yorumladı: "Geriyedüşünce pes etmedik. Taraftarımızımutlu etmek, göğsümüzdekiAy-Yıldız'ın hakkını vermek içinoynadık. 90 dakika mücadeleettik."
LJAJİCTRİBÜNE DÖNDÜ BEŞIKTAŞ'TA sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası dün Vodafone Park'ta görüntülendi. Aylardır, A Takım'dan ayrı bir şekilde Ümraniye'de çalışan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu.
ÖRNEK DAVRANIŞ
Pjanic'in 14. dakikada kullandığı frikik sonrası ceza sahasında Serdar Saatçı'nın göğsüne çarpan top doğrudan dışarı çıktı. Hakem Ali Şansalan, korneri işaret ederken hemen hakemin yanına giden genç oyuncu, topun kendisinden çıktığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı. Hakem, Serdar'ın elini sıkarak tebrik etti. 18 yaşındaki stoper, karşılaşma sonrası bu davranışını şöyle özetledi: "Biz altyapımızdaŞeref'imizle oynayıp Hakkı'mızla kazanmayıöğrendik. Beşiktaş'a bu yakışırdı."