Tarihe geçti

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Giriş Tarihi: 13.12.2021

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SERDAR Saatçı, 45. dakikada Larin'in attığı golde asistin sahibiydi. Genç futbolcu, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2010-11'den bu yana Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla asist yapan en genç oyuncu oldu (18 yaş 301 gün). Bu arada Serdar, 4 Eylül'deki Altay ve 2 Ekim'deki Sivas maçlarında 90 dakika forma giymişti. Oyuncu galibiyeti şöyle yorumladı: "Geriye düşünce pes etmedik. Taraftarımızı mutlu etmek, göğsümüzdeki Ay-Yıldız'ın hakkını vermek için oynadık. 90 dakika mücadele ettik."

LJAJİCTRİBÜNE DÖNDÜ
BEŞIKTAŞ'TA sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası dün Vodafone Park'ta görüntülendi. Aylardır, A Takım'dan ayrı bir şekilde Ümraniye'de çalışan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu.

ÖRNEK DAVRANIŞ
Pjanic'in 14. dakikada kullandığı frikik sonrası ceza sahasında Serdar Saatçı'nın göğsüne çarpan top doğrudan dışarı çıktı. Hakem Ali Şansalan, korneri işaret ederken hemen hakemin yanına giden genç oyuncu, topun kendisinden çıktığını söyleyerek kararın değişmesini sağladı. Hakem, Serdar'ın elini sıkarak tebrik etti. 18 yaşındaki stoper, karşılaşma sonrası bu davranışını şöyle özetledi: "Biz altyapımızda Şeref'imizle oynayıp Hakkı'mızla kazanmayı öğrendik. Beşiktaş'a bu yakışırdı."

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