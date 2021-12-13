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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Yerel basından Fırtına’ya: Bir yenilgi bizi yıkmaz!

Yerel basından Fırtına’ya: Bir yenilgi bizi yıkmaz!
TRABZON'DA yerel gazeteler Antalyaspor mağlubiyeti sonrası takıma tam destek verdi. Alınan bir mağlubiyetin şampiyonluk yolunda sadece bir kaza olduğu vurgulanırken, başlıklarda takımın mücadelesine destek verilmesi gerektiği belirtildi. Taka Gazetesi, "Nazarlık olsun", Son Nokta Gazetesi, "Bir yenilgi bizi yıkmaz; Sen şampiyon olacaksın" manşetlerini kullandı. Karadeniz Gazetesi ise hakem Zorbay Küçük'ü eleştirerek; "Küçük değil büyük operasyon" başlığını attı.

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Yerel basından Fırtına’ya: Bir yenilgi bizi yıkmaz!
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