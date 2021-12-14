Altay’da Mustafa Denizli’nin eli güçlendi

Sakatlığını atlatan sol bek Naderi 5 maç sonra Hatayspor karşısında formasına kavuştu. Tedavileri tamamlanan Kazımcan, Eren, Björkander ve Poko ise iyileşip takımla idmanlara başladı. Bu futbolcuların görev verilmesi halinde Giresunspor deplasmanında forma giyeceği öğrenildi.
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin özellikle orta saha Poko'yu yeniden on bire monte edeceği, Ceyhun'u kızağa çekeceği ifade edildi. Eksik oyuncuların çokluğundan yakının Denizli'nin devre arasında yönetimden en az 3 takviye istediği vurgulandı.