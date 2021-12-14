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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:11

Altay'da Mustafa Denizli'nin eli güçlendi

DHA
Altay’da Mustafa Denizli’nin eli güçlendi

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Altay, cuma günü deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, eksik futbolcuların takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı.

Sakatlığını atlatan sol bek Naderi 5 maç sonra Hatayspor karşısında formasına kavuştu. Tedavileri tamamlanan Kazımcan, Eren, Björkander ve Poko ise iyileşip takımla idmanlara başladı. Bu futbolcuların görev verilmesi halinde Giresunspor deplasmanında forma giyeceği öğrenildi.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin özellikle orta saha Poko'yu yeniden on bire monte edeceği, Ceyhun'u kızağa çekeceği ifade edildi. Eksik oyuncuların çokluğundan yakının Denizli'nin devre arasında yönetimden en az 3 takviye istediği vurgulandı.


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Altay'da Mustafa Denizli'nin eli güçlendi
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