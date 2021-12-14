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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:41

Arsenal'de Aubameyang'ın kaptanlık görevine son verildi

AA
Arsenal’de Aubameyang’ın kaptanlık görevine son verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaptanlık görevinin elinden alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta disiplin kurallarını ihlal eden Gabonlu yıldız oyuncunun, kaptanlık görevinden ihraç edildiği ve West Ham United ile yarın oynanacak lig maçının kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang, belirlenen tarihin bir hafta dışına çıkarak İngiltere'ye dönmüş ve bu gerekçeyle Arsenal'in geçen hafta sonu Southampton'ı 3-0 yendiği lig maçının kadrosuna alınmamıştı. Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 7 kez ağları sarstı.

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Arsenal'de Aubameyang'ın kaptanlık görevine son verildi
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