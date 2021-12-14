Benfica’nın stoperi Nicolas Otamendi ailesiyle şoku yaşadı!

Bir dönemler Manchester City'de de forma giyen ve şu an Benfica'da oynayan Nicolas Otamendi, hırsızlara karşı yaşadığı dehşeti anlattı. 33 yaşındaki Arjantinli stoperin maçın ardından ailesiyle yaşadığı dehşet ortaya çıktı.
ELLERİ KELEPÇELENDİ VE BOYNUNA KEMER TAKILDI
Correio da Manha gazetesinde yer alan bir habere göre, elleri kelepçelenen ve herhangi bir tepki vermemesi için boynuna kemer takılan Nicolas Otamendi, hırsızların fiziksel şiddetine maruz kaldığını ifade etti.
OTAMENDİ VE AİLESİNİN DURUMU İYİ
Eşi ve çocuğuyla aynı odada tutulan Otamendi ve ailesinin yaşanan dehşetin ardından durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
300 BİN EURO'LUK ZARAR
Dört kişi tarafından yapılan hırsızlıkta Otamendi'nin 300 bin euro değerinde maddi kaybı olduğu açıklandı. Mücevher, saat ve nakit parası çalınan Otamendi kariyerinin büyük bir bölümünü Manchester City'de geçirmiş ve burada kupalar kazanmayı başarmıştı.
Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili polislerin soruşturması devam ediyor.