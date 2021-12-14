Benfica’nın stoperi Nicolas Otamendi ailesiyle şoku yaşadı!

300 BİN EURO'LUK ZARAR

Dört kişi tarafından yapılan hırsızlıkta Otamendi'nin 300 bin euro değerinde maddi kaybı olduğu açıklandı. Mücevher, saat ve nakit parası çalınan Otamendi kariyerinin büyük bir bölümünü Manchester City'de geçirmiş ve burada kupalar kazanmayı başarmıştı.