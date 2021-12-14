Beşiktaş’ın ’Semih’i! Güven Yalçın’dan dikkat çeken performans

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 yenerek Trabzonspor'un yenildiği haftada önemli bir 3 puana imza attı.

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşısında uzatmalarla beraber 22 dakikalık performansıyla takımını ayağa kaldıran Güven Yalçın, kritik golleriyle dikkat çekiyor.

Dört sezon önce geldiği Beşiktaş'ta genelde yedek bekleyen Güven, buna rağmen kulübeden dahil olduğu karşılaşmalardaki katkısıyla daima hazır olduğunu gösteriyor.

Beşiktaş'ta 16 gol-6 asisti bulunan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 gol ve 3 asistini sonradan girdiği 39 maçta kaydetmeyi başardı. Bu müsabakalarda Beşiktaş, 6 puanı hanesine yazdırdı.

GEÇEN SEZON KAYIPTI

İlk sezonunda kenardan gelip 3 gol atan Güven, 2019-20'de fazla forma şansı bulamadığından 1 gol katkısı verebildi.

Geçen sezon da 1 asistte kaldı. Bu sezon üç maçta 11'de yer alabilen genç futbolcu, yedek soyunduğu karşılaşmalarda ise 2 gol attı, 2 de asist yaptı.