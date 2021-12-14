Burak İnce 3 puanı getirdi omuzlarda uğurlandı!

Altınordu altyapısında yetişen genç oyuncu Burak İnce, geçtiğimiz aylarda Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olmuştu. Transfer döneminin girmesiyle birlikte Alman ekibine gidecek olan genç oyuncu, Altınordu formasıyla son maçına çıktı.
TFF 1. Lig'de sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Altınordu, karşılaşmayı 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmasını bildi.
Genç oyuncu Burak İnce, takımının 3. golünü attı ve galibiyeti getiren isim oldu. Maç sonunda takımına veda eden Burak, omuzlarda uğurlandı.
Altınordu Kulübü'nün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!"
Burak İnce transferinin ardından yaptığı açıklamada, Arminia Bielefeld'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:
"Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga, Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim."
Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'de 71 maça çıkan Burak İnce, 10 gol ve 3 asistle oynadı.