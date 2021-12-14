Burak İnce 3 puanı getirdi omuzlarda uğurlandı!

Burak İnce transferinin ardından yaptığı açıklamada, Arminia Bielefeld'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga, Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim."

Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'de 71 maça çıkan Burak İnce, 10 gol ve 3 asistle oynadı.