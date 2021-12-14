Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak İnce 3 puanı getirdi omuzlarda uğurlandı!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 23:27 Son Güncelleme: 14.12.2021 23:31

Burak İnce 3 puanı getirdi omuzlarda uğurlandı!

Burak İnce 3 puanı getirdi omuzlarda uğurlandı!

İzmir ekibi Altınordu'nun Türk futboluna armağan ettiği genç oyunculardan birisi olan Burak İnce, geçtiğimiz aylarda Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olmuştu. Transferinin ardından TFF 1. Lig'de Altınordu formasıyla son maçına çıkan Burak İnce, takımına 3 puanı getiren golü attı ve omuzlarda uğurlandı.

Altınordu altyapısında yetişen genç oyuncu Burak İnce, geçtiğimiz aylarda Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olmuştu. Transfer döneminin girmesiyle birlikte Alman ekibine gidecek olan genç oyuncu, Altınordu formasıyla son maçına çıktı.

TFF 1. Lig'de sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Altınordu, karşılaşmayı 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmasını bildi.

Genç oyuncu Burak İnce, takımının 3. golünü attı ve galibiyeti getiren isim oldu. Maç sonunda takımına veda eden Burak, omuzlarda uğurlandı.

Altınordu Kulübü'nün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Golünü attı, 3 puanı getirdi ve 12 yaşında bir çocukken başlayan serüven için veda vakti geldi. Her şey için teşekkürler Burak!"

Burak İnce transferinin ardından yaptığı açıklamada, Arminia Bielefeld'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya'ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga, Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim."

Altınordu formasıyla TFF 1. Lig'de 71 maça çıkan Burak İnce, 10 gol ve 3 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Yeşilçam'ın yıldız ismi Belgin Doruk'un oğluydu! Evinin önünde ölü bulundu
Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
TBB Başkanı ve ekibinin kirli geçmişi! Ortak noktaları FETÖ, DHKP-C VE PKK/KCK...
SON DAKİKA: Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü! Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül'ün sevgilisi ise hayatını kaybetti!
Lüks sitede dehşet anları! Genç kadın asansörde cinsel saldırıya uğradı
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak İnce 3 puanı getirdi omuzlarda uğurlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA