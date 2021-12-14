Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 20:28 Son Güncelleme: 14.12.2021 20:38

Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...

Fatih Terim’in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a karşı alınan yenilginin ardından bir taraftarla tartıştı. Görüntülerde Fatih Terim'in, kendisini istifaya davet ettiği iddia edilen taraftara sert çıktığı iddia edildi.

Süper Lig'de bu sezon inişlı çıkışlı bir performans gösteren Galatasaray, ligde 16. haftayı mağlubiyetle kapattı. Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen Galatasaray'da taraftarlar tarafından Fatih Terim'e tepkiler arttı.

Maç sonunda sosyal medya üzerinde Fatih Terim için Avrupa ve Süper Lig'de neden farklı Galatasaray izlediklerini sorgulayan taraftarlar, deneyimli teknik adam için tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan Sivasspor maçının ardından sosyal medyada yeni görüntüler yayıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kendisini istifaya davet ettiği iddia edilen taraftara sert çıktığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Terim'in, "Gelsene buraya!" şeklinde yüksek sesle taraftarın üzerine yürüdüğü iddia edildi.

Görüntülerde, araya giren güvenlik görevlileri tarafından Fatih Terim'in sakinleştirildiği görülüyor.

LOCAYA SALDIRILDI İDDİASI

Cezası nedeniyle Sivasspor maçını locadan izleyen Fatih Terim'in, maç sonunda locasına saldırıldığı iddiası yine sosyal medyada yer aldı.

Maç öncesinde locasını siyah filmle kaplatan Fatih Terim, maç sonunda locaya gelerek kendisine laf atan kişilerle koridorda tartıştığı iddia edilenler arasında.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da farklı bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 16. haftanın sonunda 23 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Yeşilçam'ın yıldız ismi Belgin Doruk'un oğluydu! Evinin önünde ölü bulundu
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
Lüks sitede dehşet anları! Genç kadın asansörde cinsel saldırıya uğradı
TBB Başkanı ve ekibinin kirli geçmişi! Ortak noktaları FETÖ, DHKP-C VE PKK/KCK...
SON DAKİKA: Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü! Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül'ün sevgilisi ise hayatını kaybetti!
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA