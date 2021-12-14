Fenerbahçe'de isyan! "Ali Koç sezonu çöpe attı"

Süper Lig'de 16. hafta geride kalırken, Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir fırsatı kullanamadı. Sarı-kırmızılı takım Sivasspor'a, Fenerbahçe ise Gaziantep'e yenilerek lider Trabzonspor'un kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi.
Trabzonspor'un Antalya'ya kaybetmesinin ardından zirve umuduyla ekran başına geçen Fenerbahçe taraftarı tam bir hayal kırıklığı yaşadı.
Sarı-lacivertliler, tepkilerini sosyal medyadan gösterirken hedefte yine aynı isimler vardı. İşte o yorumlar...
Pereira artık kontrolü kaybetti.
Her hafta daha rezilleşen oyun. Çıkardığı kadro ve değişiklikleri bir skandal.
Pereira Gustavo'yu al git.
En büyük rakibimiz Vitor Pereira ve onu kovmayıp sezonu çöpe atan Ali Koç yönetimi.
Şampiyonluk hayalleri kurmak şizofrenlikten başka bir şey değil.
Pereira yine sınıfta kaldı, teşekkürler Ali Koç. Ali Koç ve saz arkadaşları için istifa vaktidir.
Bir kez olsun Fenerbahçe için zamanında ve doğru karar verip istifa et Ali Koç.