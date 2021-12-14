Galatasaray ligde başka Avrupa’da başka! En kötü Fatih Terim dönemi

'Özür diliyorum' dedim, ama üçü birden çarpıştılar zannettim. Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasındaki gibi olsa kabul etmezdim. Bu olay çok farklı. Yapacak bir şey yok. Ya görmediler ya da olayın sıcaklığıyla dikkat etmediler"