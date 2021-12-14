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Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:22 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:26

Galatasaray ligde başka Avrupa'da başka! En kötü Fatih Terim dönemi

Galatasaray ligde başka Avrupa’da başka! En kötü Fatih Terim dönemi

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, lider Trabzonspor'un yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepti. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'a 1-0 kaybederek puan farkını azaltma şansını kullanamazken, galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Deneyimli teknik adam Fatih Terim de Galatasaray'ın başındaki en kötü dönemini yaşıyor.

Sarı-kırmızılı takımda kayıplar sürerken teknik direktör Fatih Terim de Galatasaray kariyerindeki en kötü lig performansını sergiliyor.

Cezası nedeniyle tribünde olan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk 16 maçları itibarıyla en az puan topladığı (23) döneme imzasını attı.

Savunmadaki hatalar da son sürat devam ediyor. Terim yönetiminde ligde en az puanın yanı sıra en çok gol yenilen periyot yaşanıyor. İlk 16 haftalar sonunda sarı-kırmızılılar kalesinde 20 gol görerek bu alanda da İmparator'un en kötü karnesini yazdı.

BÖYLE GOL İSTEMEZDİM!
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tartışılan galibiyet golü hakkında şunları söyledi: "Muslera için çok üzüldüm. Öyle bir gol olmasını istemezdik gerçekten. Orada bana yerde olduklarını söylediler.

'Özür diliyorum' dedim, ama üçü birden çarpıştılar zannettim. Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasındaki gibi olsa kabul etmezdim. Bu olay çok farklı. Yapacak bir şey yok. Ya görmediler ya da olayın sıcaklığıyla dikkat etmediler"

'DOĞAL AKIŞA UYGUN'
Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, golle ilgili, "Pozisyon çok seri gelişti. Burak Elmas ve yönetim kuruluyla birlikteydik. 'Acaba biraz ayıp ettik mi?' diye yokladım. Herkesin maçın olağan akışına uygun olduğunu düşündüğünü gördüm" ifadesini kullandı.

MARCAO RİSKE EDİLMEDİ
Lazio deplasmanında sol kasığı çeken Marcao, ağrılarına rağmen Avrupa Ligi'nde lideri belirleyen kritik maçta takımını yalnız bırakmak istememişti.

Ağrıları geçmeyen Marcao, Başakşehir ve A. Demirspor maçları düşünülerek Sivas deplasmanında riske edilmedi ve kadroya alınmadı. Brezilyalı stoperin yokluğunda forma giyen Luyindama yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu. Taraftarlar, sosyal medyadan Kongolu stopere büyük tepki gösterdi.

BOEY GELDİ, SIRA İSMAİL'DE
Bir buçuk aydır Paris'te tedavi olan Sacha Boey iyileşti ve Fransa'dan döndü. Florya'da testten geçirilecek Boey, Başakşehir maçında kadroya alınabilir. Sağ bekte 21 yaşındaki oyuncuya kavuşmak için gün sayan G.Saray, kulübesine de hamle yapmaya hazırlanıyor.

Bursaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Çokçalış devre arasında Florya'nın yolunu tutmak istiyor. Süper Lig'de çok sayıda kulüpten teklif alan 21 yaşındaki genç sağ bekin ocak ay için G.Saray'ı beklediği öğrenildi.

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Galatasaray ligde başka Avrupa'da başka! En kötü Fatih Terim dönemi
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