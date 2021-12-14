Pereira’dan istifa yanıtı

Pereira, “Şampiyon olmak isteyen takımlar fırsatları geri çevirmemeli. Her hatamızda bir gol yedik” dedi. İstifayla ilgili soruya da “Bu, gazetecilerle konuşulacak bir konu değil” yanıtını verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira karşılaşma sonrası şu sözlerle yenilgiyi yorumladı: "Aslında maça iyi başladık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ama ilk hatamızdan geriye düştük. Daha sonra beraberliği sağladık ancak ikinci bir hatamızdan yinegol yedik ama yakaladık. 3-2 yapacak pozisyonlar bulduk ama yine üçüncü birhatamızdan üçüncü golü yedik. Yapacağımız hataları öngörememiştik. Şampiyon olmak isteyentakımların bu tarz fırsatları geriçevirmemesi gerekiyor. Maalesef Gaziantep karşısında bunu yaptık. Ancak takımım oynamadı, savaşmadı diyemem." Portekizli teknik adam, istifa sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu, gazetecilerle konuşulacak bir konu değil."
HOCASINI PAS GEÇTI! FENERBAHÇE'NIN dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil ile sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira arasında sorun olduğu sık sık dillendiriliyordu. Dün de 33 yaşındaki futbolcunun golünün ardından ortaya çıkan görüntüler, bu iddiaları destekler nitelikteydi. Mesut, attığı golün ardından yedek kulübesine doğrukoştu ancak hocasını pas geçerektakım arkadaşlarına sarıldı. Sosyal medyada bu olay çok konuşuldu.
UZAKTAN AVLAMAK YETMEDİ!
61'de Gustovo'nun yerine giren Zajc, 6 dakika sonra ceza sahası yayının üzerinde sert vurarak golünü attı. Sloven oyuncu, bu sezon 3. golünü de ceza sahası dışından attı. F.Bahçe 8 kezle rakip filelere ceza sahası dışından en çok gol atan takım oldu. Ancak yetmedi.