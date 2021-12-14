Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pereira’dan istifa yanıtı
Giriş Tarihi: 14.12.2021

Pereira’dan istifa yanıtı

Pereira’dan istifa yanıtı

Pereira, “Şampiyon olmak isteyen takımlar fırsatları geri çevirmemeli. Her hatamızda bir gol yedik” dedi. İstifayla ilgili soruya da “Bu, gazetecilerle konuşulacak bir konu değil” yanıtını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira karşılaşma sonrası şu sözlerle yenilgiyi yorumladı: "Aslında maça iyi başladık. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ama ilk hatamızdan geriye düştük. Daha sonra beraberliği sağladık ancak ikinci bir hatamızdan yine gol yedik ama yakaladık. 3-2 yapacak pozisyonlar bulduk ama yine üçüncü bir hatamızdan üçüncü golü yedik. Yapacağımız hataları öngörememiştik. Şampiyon olmak isteyen takımların bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Maalesef Gaziantep karşısında bunu yaptık. Ancak takımım oynamadı, savaşmadı diyemem." Portekizli teknik adam, istifa sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu, gazetecilerle konuşulacak bir konu değil."

HOCASINI PAS GEÇTI!
FENERBAHÇE'NIN dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil ile sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira arasında sorun olduğu sık sık dillendiriliyordu. Dün de 33 yaşındaki futbolcunun golünün ardından ortaya çıkan görüntüler, bu iddiaları destekler nitelikteydi. Mesut, attığı golün ardından yedek kulübesine doğru koştu ancak hocasını pas geçerek takım arkadaşlarına sarıldı. Sosyal medyada bu olay çok konuşuldu.

UZAKTAN AVLAMAK YETMEDİ!
61'de Gustovo'nun yerine giren Zajc, 6 dakika sonra ceza sahası yayının üzerinde sert vurarak golünü attı. Sloven oyuncu, bu sezon 3. golünü de ceza sahası dışından attı. F.Bahçe 8 kezle rakip filelere ceza sahası dışından en çok gol atan takım oldu. Ancak yetmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Lüks sitede dehşet anları! Genç kadın asansörde cinsel saldırıya uğradı
Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti
SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan'la normalleşme için Özel Temsilciler atanacak
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan alkışlanacak hareket! İETT otobüsü arızalanınca otizmli çocuğu ekibindeki araçla okuluna gönderdi
SON DAKİKA | Bakan Dönmez tarih verdi! Karadeniz gazı ne zaman evlere girecek?
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Erol Bulut, Fenerbahçe'yi üzdü! Gaziantep'te nefes kesen maç
ARKADAŞINA GÖNDER
Pereira’dan istifa yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA