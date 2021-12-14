Karagümrük’te Farioli dönemi bitti! Takımla vedalaştı...

Bugün yapılan antrenmana gelen İtalyan çalıştırıcı, futbolcularla vedalaştı. Yapılan antrenmana gelen ve oyuncularla burada bir süre konuşarak vedalaşan Francesco Farioli hakkında Karagümrük'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kırmızı-siyahlı kulübün teknik adam listesinde ilk sırada ise Volkan Demirel yer alıyor. Bu isimle yapılacak olan görüşmenin ardından bu hafta içinde yeni hoca belirlenecek.

