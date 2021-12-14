Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Koç sezonu çöpe attı’
Giriş Tarihi: 14.12.2021

‘Koç sezonu çöpe attı’

‘Koç sezonu çöpe attı’
TRABZONSPOR'UN Antalya'ya kaybetmesi ardından zirve umuduyla ekran başına geçen Fenerbahçe taraftarı tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler, tepkilerini sosyal medyadan gösterirken hedefte yine aynı isimler vardı:
PEREIRA artık kontrolü kaybetti. Her hafta daha rezilleşen oyun. Çıkardığı kadro ve değişiklikleri bir skandal.
PEREIRA, Gustavo'yu al git.
EN büyük rakibimiz Vitor Pereira ve onu kovmayıp sezonu çöpe atan Ali Koç yönetimi.
ŞAMPIYONLUK hayalleri kurmak şizofrenlikten başka bir şey değil.
VITOR Pereira gene sınıfta kaldı, teşekkürler Ali Koç.
ALI Koç ve saz arkadaşları için istifa vaktidir.
BIR kez olsun Fenerbahçe için zamanında ve doğru karar verip istifa et Ali Koç.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için 4. kez harekete geçti!
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'dan şoke eden sözler! 'Bıçakla bacaklarını ayırdım..."
SON DAKİKA: İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işe aldılar
14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
SON DAKİKA: İBB polisin şehit olduğu olaylara karışan DHKP-C'liyi işe almıştı! Şehit babası isyan etti: Vicdansızlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Koç sezonu çöpe attı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA