‘Koç sezonu çöpe attı’

TRABZONSPOR'UN Antalya'ya kaybetmesi ardından zirve umuduyla ekran başına geçen Fenerbahçe taraftarı tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertliler, tepkilerini sosyal medyadan gösterirken hedefte yine aynı isimler vardı: PEREIRA artık kontrolü kaybetti. Her hafta daha rezilleşen oyun. Çıkardığı kadro ve değişiklikleri bir skandal. PEREIRA, Gustavo'yu al git. EN büyük rakibimiz Vitor Pereira ve onu kovmayıp sezonu çöpe atan Ali Koç yönetimi. ŞAMPIYONLUK hayalleri kurmak şizofrenlikten başka bir şey değil. VITOR Pereira gene sınıfta kaldı, teşekkürler Ali Koç. ALI Koç ve saz arkadaşları için istifa vaktidir. BIR kez olsun Fenerbahçe için zamanında ve doğru karar verip istifa et Ali Koç.