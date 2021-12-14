Muslera devreyi kapattı

Diz iç yan bağlarından sakatlanan Uruguaylı kaleci ilk kontrollere göre 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Galatasaray için kırılma anı 79. dakikaydı… Luyindama'nın kaptırdığı top sonrasında Sivasspor hücuma kalkarken Luyindama, ceza sahasından çıkan Muslera ile çarpıştı. Uruguaylı kaleci acılar içindeyerde kaldı, Sivasspor da ağları buldu. Dizini tutan kaptan, sedye ile oyun alanını terk etti. Durumunun ciddi olduğu kaydedilen Muslera'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İlk yarıyı da kapattığı ifade ifade edilen 35 yaşındaki eldivenin, diz iç yan bağlarında ödem olduğu ve bugün çekilecek MR sonrasında durumunun netleşeceği bildirildi. 2019-20'de kaval ve altadale kemiğinde kırık olan tecrübeli kaptan,toplamda 30 maç kaçırmıştı.