Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nöbetçi Skorer
Giriş Tarihi: 14.12.2021

Nöbetçi Skorer

UĞUR ÇEM
Nöbetçi Skorer

Kayserispor maçının seyrini değiştiren Güven Yalçın, geldiğinden bu yana sonradan girdiği 39 maçta 9 gole (6 gol ve 3 asist) etki etti

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşısında uzatmalarla beraber 22 dakikalık performansıyla takımını ayağa kaldıran Güven Yalçın, kritik golleriyle dikkat çekiyor. Dört sezon önce geldiği Beşiktaş'ta genelde yedek bekleyen Güven, buna rağmen kulübeden dahil olduğu karşılaşmalardaki katkısıyla daima hazır olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ta 16 gol-6 asisti bulunan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 gol ve 3 asistini sonradan girdiği 39 maçta kaydetmeyi başardı. Bu müsabakalarda Beşiktaş, 6 puanı hanesine yazdırdı.

GEÇEN SEZON KAYIPTI
İlk sezonunda kenardan gelip 3 gol atan Güven, 2019-20'de fazla forma şansı bulamadığından 1 gol katkısı verebildi. Geçen sezon da 1 asistte kaldı. Bu sezon üç maçta 11'de yer alabilen genç futbolcu, yedek soyunduğu karşılaşmalarda ise 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Lüks sitede dehşet anları! Genç kadın asansörde cinsel saldırıya uğradı
Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
Ayhan Bilgen, “Yolcu Yolunda gerek” diyerek HDP’den istifa etti
SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Ermenistan'la normalleşme için Özel Temsilciler atanacak
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan alkışlanacak hareket! İETT otobüsü arızalanınca otizmli çocuğu ekibindeki araçla okuluna gönderdi
SON DAKİKA | Bakan Dönmez tarih verdi! Karadeniz gazı ne zaman evlere girecek?
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Erol Bulut, Fenerbahçe'yi üzdü! Gaziantep'te nefes kesen maç
ARKADAŞINA GÖNDER
Nöbetçi Skorer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA