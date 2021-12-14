Nöbetçi Skorer

Kayserispor maçının seyrini değiştiren Güven Yalçın, geldiğinden bu yana sonradan girdiği 39 maçta 9 gole (6 gol ve 3 asist) etki etti
Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşısında uzatmalarla beraber 22 dakikalık performansıyla takımını ayağa kaldıran Güven Yalçın, kritik golleriyle dikkat çekiyor. Dört sezon önce geldiği Beşiktaş'ta genelde yedek bekleyen Güven, buna rağmen kulübeden dahil olduğu karşılaşmalardaki katkısıyla daima hazır olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ta 16 gol-6 asisti bulunan22 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 golve 3 asistini sonradan girdiği 39 maçtakaydetmeyi başardı. Bu müsabakalardaBeşiktaş, 6 puanı hanesine yazdırdı.
GEÇEN SEZON KAYIPTI
İlk sezonunda kenardan gelip 3 gol atan Güven, 2019-20'de fazla forma şansı bulamadığından 1 gol katkısı verebildi. Geçen sezon da 1 asistte kaldı. Bu sezon üç maçta11'de yer alabilen genç futbolcu,yedek soyunduğu karşılaşmalardaise 2 gol attı, 2 de asist yaptı.