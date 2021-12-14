Nwakaeme’ye ödem engeli

SAKATLIKLARLAmücadeleyi sürdüren Trabzonspor'da takımın kilit isimlerinden Anthony Nwakaeme'nin durumu yine netlik kazanmadı. Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve 28'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı'nın, çekilmesi planlanan MR'ı kasık vearka adale bölgesinde oluşan ödem nedeniyle ikinci kez ertelendi. Ödemin geçmesi halinde Nwakaeme'nin bugün MR'a girmesi bekleniyor.
HATAY MAÇI KAPALI GİŞE
TRABZONSPOR'UN Antalya karşısında aldığı sezonun ilk yenilgisi sonrası takımı havaalanında karşılayan bordo-mavili taraftarlar, futbolculara büyük moral vermişti. Trabzonsporlu futbolseverler, cumartesi 16.00'da Hatayspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın dün satışa çıkan biletlerine de büyük ilgi gösterdi. Passolig gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, ayrıca online olarak da biletlerden satın aldı. Hatay maçının kapalı gişe oynanması bekleniyor.