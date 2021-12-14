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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Skandal hata! Kura tekrarlandı

Skandal hata! Kura tekrarlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yaşandı. Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan Manchester United, yanlışlıkla torbaya atıldı. İlk olarak çekilen topta ManU çıktı. Ancak duruma müdahale edildi ve yeni bir top çekildi. Bu kez M.City geldi. Daha sonra Atletico Madrid'in rakibinin belli olacağı anda torbaya M.United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atletico ile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbada olduğu görüldü. İtirazlar sonrası UEFA, yazılımda teknik bir sorun meydana geldiğini belirterek kurayı tekrarladı. İlk maçlar 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU:
Salzburg-Bayern Münih
Sporting-Manchester City
Benfica-Ajax
Chelsea-Lille
A. Madrid-Manchester United
Villarreal-Juventus
Inter-Liverpool
PSG-Real Madrid

UEFA AVRUPA LIGI'NDE PLAY-OFF TURU
Sevilla (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Atalanta (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)
Leipzig (Almanya)-Real Sociedad (İspanya)
Barcelona (İspanya)-Napoli (İtalya)
Zenit (Rusya)-Real Betis (İspanya)
Borussia Dortmund (Almanya)-Rangers (İskoçya)
Sheriff (Moldova)-Braga (Portekiz)
Porto (Portekiz) -Lazio (İtalya)

AVRUPA Ligi play-off turunda ilk maçlar 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek. Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

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Skandal hata! Kura tekrarlandı
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