Skandal hata! Kura tekrarlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yaşandı. Villarreal'in rakibinin belli olacağı anda İspanyol ekibiyle aynı grupta olan ManchesterUnited, yanlışlıkla torbayaatıldı. İlk olarak çekilen topta ManU çıktı. Ancak duruma müdahale edildi ve yeni bir top çekildi. Bu kez M.City geldi. Daha sonra Atletico Madrid'in rakibinin belli olacağı anda torbaya M.United'ın atılmadığı ortaya çıktı. Atleticoile aynı grupta yer alan Liverpool'un da aynı torbadaolduğu görüldü. İtirazlar sonrası UEFA, yazılımda teknik bir sorun meydana geldiğini belirterek kurayı tekrarladı. İlk maçlar 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart'ta oynanacak.
UEFA AVRUPA LIGI'NDE PLAY-OFF TURU
Sevilla (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Atalanta (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)
Leipzig (Almanya)-Real Sociedad (İspanya)
Barcelona (İspanya)-Napoli (İtalya)
Zenit (Rusya)-Real Betis (İspanya)
Borussia Dortmund (Almanya)-Rangers (İskoçya)
Sheriff (Moldova)-Braga (Portekiz)
Porto (Portekiz) -Lazio (İtalya)
AVRUPA Ligi play-off turunda ilk maçlar 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek. Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turukura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.