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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:06 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:08

Son dakika: Adı Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'da gelişme! Menajerinden transfer sözleri...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Adı Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun’da gelişme! Menajerinden transfer sözleri...

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Everto'dan Beşiktaş'a kiralanan Cenk Tosun, sezonun ardından tekrar takımına dönmüştü. Geçen sezon oynanan Erzurum-Beşiktaş maçında dizinden sakatlanan Cenk Tosun ağır bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı. Sakatlığını atlatan ve Everton ile antrenmanlara çıkan Cenk Tosun'la ilgili menajeri tarafından transfer açıklamalarına açıklık getirildi.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve Erzurum maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Cenk Tosun'un adı bir dönem yine Beşiktaş ile anılmıştı. Oyuncunun menajerinden açıklamalar geldi.

CENK TOSUN GEÇTİĞİMİZ SEZON DİZİNDEN SAKATLANMIŞ VE SEZONU KAPATMIŞTI

Geçen sezon Erzurum-Beşiktaş maçında dizinden sakatlanan Cenk Tosun, sezonu kapatmış ve ardından takımı Everton'a geri dönmüştü. Geçtiğimiz haftalarda takıma katılan Cenk Tosun, sakatlığını atlatmasına rağmen son maçta kadroya alınmamıştı.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Adı yeniden Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'un Everton'da kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Oyuncunun menajeri olan Erkut Söğüt, Cenk'in geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"CENK, EVERTON'DA KALMAK İSTİYOR"

Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt, The Athletic'in haberine göre oyuncunun geleceği hakkında şunları söyledi: "Cenk, ocak ayında ayrılmak istemiyor. Sezon sonuna kadar sözleşmesi var ve bir şeyler geri vermek istiyor. Katkıda bulunabileceğini düşünüyor ve yedek kulübesinde oturup mutlu olacak bir tip değil."

CENK SAKATLIĞINI ATLATTI, KADRODA YER ALABİLİR

Cenk Tosun, Premier Lig'de hafta sonu Crystal Palace'ta 3-1 yenildikleri maçta sakatlığo olmamasına rağmen Everton'ın yedek oyuncuları arasında yer almadı ancak Cenk önümüzdeki ay kadroya dahil edilebilir.

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a ara transfer döneminde kiralık olarak geldi. Ligde oynana Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı. Cenk, çıktığı 5 maçta toplam 3 gol ve 1 asist katkısı yapmıştı.

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Son dakika: Adı Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'da gelişme! Menajerinden transfer sözleri...
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