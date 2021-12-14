"CENK, EVERTON'DA KALMAK İSTİYOR"

Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt, The Athletic'in haberine göre oyuncunun geleceği hakkında şunları söyledi: "Cenk, ocak ayında ayrılmak istemiyor. Sezon sonuna kadar sözleşmesi var ve bir şeyler geri vermek istiyor. Katkıda bulunabileceğini düşünüyor ve yedek kulübesinde oturup mutlu olacak bir tip değil."