RIZA ÇALIMBAY: "MUSLERA'NIN SAKATLANMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tartışılan galibiyet golü hakkında şunları söyledi: "Muslera için çok üzüldüm. Öyle bir gol olmasını istemezdik gerçekten. Orada bana yerde olduklarını söylediler. 'Özür diliyorum' dedim, ama üçü birden çarpıştılar zannettim. Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasındaki gibi olsa kabul etmezdim. Bu olay çok farklı. Yapacak bir şey yok. Ya görmediler ya da olayın sıcaklığıyla dikkat etmediler.