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Giriş Tarihi: 14.12.2021 07:54 Son Güncelleme: 14.12.2021 08:11

Son dakika: Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’a Muslera’dan kötü haber!

Süper Lig'de Galatasaray dün Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve lider Trabzonspor'un yenildiği haftada puan farkını azaltma fırsatını geri tepti. Luyindama ile çarpışan ve sol dizinden ciddi bir şekilde sakatlanan Muslera'nın sezonu kapattığı ifade edildi. Muslera'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası golü bulduktan sonra sevinen Sivassporlu oyunculara tepkiler yağdı. Muslera sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve ligde galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Maça damga vuran olay ise Luyindama ile Muslera'nın çarpışması sonrası Uruguaylı kalecinin oyunu sedyeyle terketmesi oldu.

Galatasaray için kırılma anı 79. dakikaydı… Luyindama'nın kaptırdığı top sonrasında Sivasspor hücuma kalkarken Luyindama, ceza sahasından çıkan Muslera ile çarpıştı.

"MUSLERA EN AZ 4 HAFTA YOK"

Uruguaylı kaleci acılar içinde yerde kaldı, Sivasspor da ağları buldu. Dizini tutan kaptan, sedye ile oyun alanını terk etti. Durumunun ciddi olduğu kaydedilen Muslera'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

MUSLERA 2 SEZON ÖNCE 30 MAÇ KAÇIRMIŞTI

İlk yarıyı da kapattığı ifade ifade edilen 35 yaşındaki eldivenin, diz iç yan bağlarında ödem olduğu ve bugün çekilecek MR sonrasında durumunun netleşeceği bildirildi. 2019-20'de kaval ve alt adale kemiğinde kırık olan tecrübeli kaptan, toplamda 30 maç kaçırmıştı.

SİVASSPOR'A TEPKİ

Maçın ardından İstanbul'a dönen Galatasaray kafilesinde yer alan Muslera'nın koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü. Maçta, Muslera'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından golü bulan ve sevinen Sivassporlu oyunculara sosyal medyadan büyük tepkiler geldi. Maçın ardından Sivasspor, Muslera için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

RIZA ÇALIMBAY: "MUSLERA'NIN SAKATLANMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tartışılan galibiyet golü hakkında şunları söyledi: "Muslera için çok üzüldüm. Öyle bir gol olmasını istemezdik gerçekten. Orada bana yerde olduklarını söylediler. 'Özür diliyorum' dedim, ama üçü birden çarpıştılar zannettim. Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasındaki gibi olsa kabul etmezdim. Bu olay çok farklı. Yapacak bir şey yok. Ya görmediler ya da olayın sıcaklığıyla dikkat etmediler.

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Son dakika: Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber!
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