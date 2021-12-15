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Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:43 Son Güncelleme: 15.12.2021 08:51

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı! Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası...

Beşiktaş’ta Adem Ljajic kararı! Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in takıma dönebileceği ifade ediliyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası oynanan ilk karşılaşma olan Kayserispor mücadelesinde tribünde yerini alan yıldız isme af çıkabilir.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın döneminde kadro dışı kalan Adem Ljajic, Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeniden takıma dönebilir.

Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından soluğu Vodafone Park'ta alarak Kayserispor maçını tribünden izleyen Adem Ljajic'in yeniden A takıma dönme ihtimali doğdu.

Yönetimin, takımın başına geçecek olan teknik heyetten 30 yaşındaki oyuncu için bir değerlendirme yapmasını isteyeceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı idarecilerde yıllık 3.4 milyon Euro ücreti bulunan Ljajic'ten en azından sezon sonuna kadar faydalanılabileceği görüşü hakim.

Tecrübeli futbolcunun mukavelesi Haziran 2022 tarihi itibarıyla bitecek.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic kararı! Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası...
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