Çaykur Rizesporlu Baiano’dan Yeni Malatyaspor maçı için iddialı sözler!

Brezilyalı oyuncu, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman kulübe fayda sağlamak için çalıştığını, hocanın isteklerini düşünerek performansını sahaya yansıttığını belirtti. Sezona çok kötü başladıklarının altını çizen Baiano, "Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Futbolda asla vazgeçemezsiniz. Umudunuzu kaybedemezsiniz. Umudumuzu kaybetmedik. Çok iyi bir oyuncu grubu ve hocamız var. Birlikte bu kötü durumdan kurtulacağımıza inanıyorum." dedi.

Kulübe hizmet vermek için çalıştığına dikkati çeken Bainao, "Sözleşmemin karşılığı hizmet vermeye çalışıyorum. Dört hoca ile çalıştım. Sağ olsun hepsi beni her zaman oynattı. Ben takım dışında kalmayı sevmeyen, çalışmayı seven bir oyuncuyum. Çalışmamı değerlendirerek oynatıyorlar. Hocalarımın takdiri çalışmamın karşılığını aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.