Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı için iddialı sözler!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:43

Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı için iddialı sözler!

AA
Çaykur Rizesporlu Baiano’dan Yeni Malatyaspor maçı için iddialı sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, maçı kazanmaları halinde kendilerine olan güvenin artacağını söyledi.

Brezilyalı oyuncu, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman kulübe fayda sağlamak için çalıştığını, hocanın isteklerini düşünerek performansını sahaya yansıttığını belirtti. Sezona çok kötü başladıklarının altını çizen Baiano, "Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Futbolda asla vazgeçemezsiniz. Umudunuzu kaybedemezsiniz. Umudumuzu kaybetmedik. Çok iyi bir oyuncu grubu ve hocamız var. Birlikte bu kötü durumdan kurtulacağımıza inanıyorum." dedi.

Kulübe hizmet vermek için çalıştığına dikkati çeken Bainao, "Sözleşmemin karşılığı hizmet vermeye çalışıyorum. Dört hoca ile çalıştım. Sağ olsun hepsi beni her zaman oynattı. Ben takım dışında kalmayı sevmeyen, çalışmayı seven bir oyuncuyum. Çalışmamı değerlendirerek oynatıyorlar. Hocalarımın takdiri çalışmamın karşılığını aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının çok zor ve değerli olduğunun altını çizen Baiano, "Bulunduğumuz konumda her galibiyete, her puana, her şeye ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz her şeyin en iyisini yapmalı, puan ve puanlar almalıyız. İyi bir oyuncu grubumuz var. İyi bir hocamız var ve bunu başarabiliriz. Final niteliğindeki maçta kim oynarsa oynasın, çok büyük fedakarlık yaparak galip geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. Rize temsilcisi, ilk 20 dakikanın ardından çalışmayı basına kapalı sürdürdü. Öte yandan idman öncesi Çay İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, futbolculara kendi çizdiği resimleri hediye etti. Hamza Hamzaoğlu, bir süre öğrencilerle top oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin"
Ekrem ilen Ali
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizesporlu Baiano'dan Yeni Malatyaspor maçı için iddialı sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA