Çaykur Rizesporlu Baiano’dan Yeni Malatyaspor maçı için iddialı sözler!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının çok zor ve değerli olduğunun altını çizen Baiano, "Bulunduğumuz konumda her galibiyete, her puana, her şeye ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz her şeyin en iyisini yapmalı, puan ve puanlar almalıyız. İyi bir oyuncu grubumuz var. İyi bir hocamız var ve bunu başarabiliriz. Final niteliğindeki maçta kim oynarsa oynasın, çok büyük fedakarlık yaparak galip geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. Rize temsilcisi, ilk 20 dakikanın ardından çalışmayı basına kapalı sürdürdü. Öte yandan idman öncesi Çay İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencileri, futbolculara kendi çizdiği resimleri hediye etti. Hamza Hamzaoğlu, bir süre öğrencilerle top oynadı.