Doktorun Pereira’ysa reçete yazamaz!

Bir reçete yazabilmek için öncelikle doktorunuza güvenmeniz gerekiyor. Fenerbahçe 'nin doktoru Vitor Pereira Yeni yılda F.Bahçe 'yi Pereira yönetmeyecek. Bu kaçınılmaz! Başkan doğru hamleyi yapmazsa, haziranda kongre kararı alırF.Bahçe, Pereira'dan bir an önce kurtulmalı ve yeni getirilecek teknik direktör ile takıma yeni bir sistem uygulanmalıBenimreçetem belliydi. Daha ilk günPereira'nın doğru seçim olmadığınısöyledim. Sorunlarınsahibinden, çözüm beklediler.Yılbaşından sonraFenerbahçe'yi Pereirayönetmeyecek. Bu kaçınılmaz.Yeni gelen isim sadece takımı değil, taraftarıda yönetmek zorunda.FenerbahçeBaşkanı Ali Koç oyuna dair bir kez konuştu,F.Bahçe geçici olarak 4'lü defansa döndü.Sonra Pereira bildiğini okudu. Doğrusu Gaziantep 'te Gustavo'yu 45'te oyundan almamakdışında bir hatası da yoktu. Ama yenilen3 gol de bireysel hataların sonucuydu. Derbibaşka bir hikâyedir.Koridorda, gerilime katılıp ihtiyaç duyulanzamanda ceza alan İrfan Can da en azbireysel hata yapanlar kadar suçlu ve sorumlu.Bir reçete yazabilmek için önce doktorunuzagüvenmelisiniz. F.Bahçe'nin doktoruPereira! Dışarıdan tavsiyeyle, bizim söyleyeceklerimizlereçete yazılmaz. Ama bir gerçekvar, maçlar sonrasında "Çok iyi mücadeleettik" diyenBaşkan Ali Koç, 'Bizimşampiyon olacak bir kadromuz var' demişti.Reçete olarak da Vitor Pereira'ya oyuncularagöre bir sistem kurmasını söylemiş, Mesut Özil 'den de özel işlerini bırakmasını veF.Bahçe'ye odaklanmasını istemişti. Görünen oki Mesut işini yapıyor, Pereira ise inatla sistemioyunculara göre kurmuyor. Bu yüzdenF.Bahçe, mehter takımı görüntüsüveriyor.F.Bahçe'ninGaziantep maçı, kazanıp ligetutunabileceği bir maçtı. Amabaşaramadılar. FakatGaziantep maçındatuhaf bir tablo oluştu.Crespobelki de kariyerinin en mükemmel oyununuoynadı, Mesut da bir dünya yıldızı olduğunutekrardan gösteriverdi.4 yıl oldu, bir süt kupası bile alamadılar.F.Bahçe için manevi şartlar ve kriz günbegünderinleşiyor.F.Bahçe'nin içindebulunduğu duruma çok üzülüyorum.Ali Koç, kardeşim kadar yakın bir insan. Birtürlü istikrar sağlanamadı. Belli ki Pereirada gidecek. Bundan sonra daha yapıcı veistikrarı sağlayacak bir isim takımın başınagetirilmeli. Bu hocanın ne yaptığı bellideğil, Gustavo, Gaziantep maçında büyükhatalar yaptı, Mesut neredeysekaybediliyordu.Takımı Kayserispormaçına hazırlayan Önder Karaveli, benimBeşiktaş'ın altyapısının başındayken getirdiğim,pro-lisanslı bir kardeşim. Azerbaycan'da,Başakşehir'de, Kasımpaşa'da altyapılardaönemli başarılara imza attı.Sonmaçta gençlere yer verdi. Ben yönetime busezon bitene kadar Önder hoca ile devametmelerini öneriyorum. Ama yeni bir teknikdirektör getireceklerse de bu mutlaka yerliolmalı. Şenol Güneş takdir ettiğim bir isim.Yabancı yerine Güneş daha doğru tercih olur.Ayrıca yönetim Beşiktaş'ın çocukları SametAybaba ve Rıza Çalımbay'ı da düşünmelidir.Kariyerinin başındazayıf bir takımın genç futbolcusunu ondanalıp iyi işler beklemekle, aynı sıfatlara sahipbir teknik adamı Beşiktaş'ın başına getirmekaynı şey değil.Beşiktaş'ın örnek almasıgereken, gelecek sezon da takımın başındaolacağına inandıkları ve transfer operasyonunuTrabzonspor'daki Avcı gibi bu ocak ayındabaşlatacak bir karaktere ihtiyaçları var.Beşiktaş'ın PortekizliPinheiro'ya gitmesine şaşırdım. Daha evvelBeşiktaş, Portekizli hocalarla çalışmışama başarılı olamamıştı. Türkiye'deson dönemlerde başta Pereiraolmak üzere birçok Portekizlihoca görev yaptı, hiçbirifark yaratmadı. Beşiktaş'ınPortekizli hoca ısrarıAmerika'yı yeniden keşfetmeyebenziyor. Sergen Yalçın'dansonra göreve gelecek kişinin yerlibir teknik direktör olması gerekir.Benim için doğru isim Şenol Güneş.Önder Karaveli de Şenol Güneş'in ekibininiçinde yer almalıdır.Beşiktaş'ın yapacağı çokbasit bir şey var; bu sene zaten bitti. Devrearası transfere de gerek yok, zira ellerinde fazlacakaliteli oyuncu var.Şimdi yeni bir hoca gelecek, para vereceksiniz,haklı olarak istekleri olacakve Beşiktaş, sezon sonu başarılı olamazsada yeni hocayı göndermekzorunda kalacaksınız.ÖnderKaraveli'ye hayran oldum.Eğer bu güveni veriyorsa,taraftarın da desteğini arkasına alır.Bu hafta tüm takımlar yineTrabzonspor'a çalıştılar. Özellikle F.Bahçe veG.Saray'ın mağlubiyetleri, hafif morali bozulanTrabzon taraftarında 'Ne olursa olsun, busene inşallah…' dedirtecek bir duygu yarattı.Beşiktaş, toparladı ama burada oyuncularınbüyük bir futbolcu oyunu içinde olduklarınıgördüm.4 günde ne değişti de futbolculardabu mücadele azmi ve coşku oluştu.Devre arası kim eksikyerlerine nokta transferler yaparsa yarışa ortakolacaktır. Trabzonspor'un kaybettiği haftadaBeşiktaş'ın kazanması, bir avantaj değil. Çünkü 3 büyüklerinTrabzonspor ile arasındaki puan mesafesi çok açık.Trabzonspor kaybettiği sürece, eğer 3 büyükler debir galibiyet serisi yakalarlarsa bu yarışa ortak olurlar.Ancak Trabzonspor'un son transferi yerinde veçok kıymetli. Trabzonspor, kötü oynama hakkınıAntalya'da doldurdu.Aslında dördü deçok iyi gitmiyor. Trabzonspor'un farkı,Abdullah Avcı'dan kaynaklandı. Üç rakibindenfarklı olarak bir oyunları var.Kalan haftalar da geçmişten dahafarklı gidecek gibi değil. Sadece Fenerbahçe kadro kalitesinidoğru kullanamıyor. Eğer bir hamle yapar, doğrubir akıl ve yönetme becerisi oluştururlarsa, belki bir istikraryakalar, yeniden zirvede iddialı olabilirler.Gaziantep ve Sivas'ınyaptığı toplam pas sayısı, Galatasaray ya daFenerbahçe'nin tek başına yaptıklarından azsa vetopa yüzde 70 sahip olan bu takımlar hücumdaverimsizse, yarışın içine girmeleri mümkün değil.Bunubaşarabilen Başakşehir ligin ilk 4 haftasını 0 puanlakapatmış olmasına rağmen, bu 3 takımın da önünde.Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın sonrasında teknikadam belirsizliği varken ve Pereira için her dakika''kapının eşiğinde'' yorumları yapılırken, AbdullahAvcı'nın dönüp arkasına bakmasına gerek yok.Bana göre Trabzonspor yüzde 99şampiyon olur.Bu sezon şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ndeön eleme oynayacak. Yani işimiz dahada zor. İşte bu nedenle de kulüplerimizönümüzdeki yılları düşünmekve üretken bir yapıya dönmekzorunda.Luyindamakadar G.Saray'a zarar veren biroyuncu görmedim. Geçen seneşampiyonluğun kaybedilmesindebireysel olarak etki yaptı, Konya,Beşiktaş ve Rize maçlarının kaybedilmesindebaşroldeydi. Kafasına göreoynayan, futbol aklı ve kültürü kısıtlıolan Luyindama'nın Muslera'yısakatlaması G.Saray'a ciddi bir sıkıntıverecektir.Çünkü ligden çokG.Saray'ın Avrupa maçıönemli. Muslera eğermarta kadar yetişecekseyeni kaleci yerli olabilir.Şu andakidurumdan daha kötüsü ne olabilirki…İsmail, sezonukötü geçiren Muslera'ya bile rakip olabilecekgibi değil. Bu durum rakipleridaha çok cesaretlendirecek. Terim veekibi yeni bir oyun bulmak zorundalar.Galatasaray'ı bir kontratak takımı halinegetirdiler, durum ortada.G.Saray, ligizaten kaybetti, Avrupa'da da hemMuslera'nın olmayışı hem dekadronun düşük kalitesi nedeniylebundan sonra zorlanacaklar ama asılproblem Burak Elmas yönetimininbasiretsizliği.Sahada verilmeyen penaltı sonrası,elini kaldırıp hakeme itiraz edentek oyuncu yok. Bu inanılır gibi değil.Muslera, yıllardırçok etkili ve takımın kaderinideğiştiren bir oyuncu.Takıma büyük artılar kazandırdı.Arkasındaki kaleciler ise maalesefiyi değil. İnşallah G.Saray'dabundan sonra görevyapacak olan isimlerMuslera'yı aratmaz.Muslera için yapılan açıklamada iç yan bağlardaki ileri derecede yırtık ifadesi bir operasyon şüphesi taşıyor.Galatasaray'ın çok kötü bir kaleci politikası var. Okan'ı Giresun'a göndermek büyük hataydı. Fatih Öztürk'ün neden transfer edildiğini hiçbir zaman anlamadık. İsmail Çipe ise bu seviyenin oyuncusu değil. Seneye 7+4 kuralı varken G.Saray'ın, Rennes'e gidip forma şansı bulamayan Doğan Alemdar'ı kiralaması ya da İrfan Can'ı kadroya katması gerekiyor.