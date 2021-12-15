Doktorun Pereira’ysa reçete yazamaz!

Sabah Spor yazarları, geride kalan haftanın gelişmelerini ve Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki son durumu tartıştı
BÜLENT TİMURLENK
Bir reçete yazabilmek için öncelikle doktorunuza güvenmeniz gerekiyor. Fenerbahçe'nin doktoru Vitor Pereira!
GÜRCAN BİLGİÇ
Yeni yılda F.Bahçe'yi Pereira yönetmeyecek. Bu kaçınılmaz! Başkan doğru hamleyi yapmazsa, haziranda kongre kararı alır
SİNAN VARDAR
F.Bahçe, Pereira'dan bir an önce kurtulmalı ve yeni getirilecek teknik direktör ile takıma yeni bir sistem uygulanmalı
SORU: Fenerbahçe taraftarı bir haftagülüyor, 4 hafta ağlıyor.. Başkan Ali Koçsessiz.. Vitor Pereira'nın kaderi ne olacak?Sizin reçeteniz var mı?
GÜRCAN BİLGİÇ: Benimreçetem belliydi. Daha ilk günPereira'nın doğru seçim olmadığınısöyledim. Sorunlarınsahibinden, çözüm beklediler.Yılbaşından sonraFenerbahçe'yi Pereirayönetmeyecek. Bu kaçınılmaz.Eğer Ali Koç buyaşadıklarından sonradoğru hamleyi yapmazsa,haziran ayına kongre kararıile girmek zorunda kalır.Yeni gelen isim sadece takımı değil, taraftarıda yönetmek zorunda. Bilic'in ismi geçiyor,gelirse çok daha iyisini yapar.
BÜLENT TİMURLENK: FenerbahçeBaşkanı Ali Koç oyuna dair bir kez konuştu,F.Bahçe geçici olarak 4'lü defansa döndü.Sonra Pereira bildiğini okudu. DoğrusuGaziantep'te Gustavo'yu 45'te oyundan almamakdışında bir hatası da yoktu. Ama yenilen3 gol de bireysel hataların sonucuydu. Derbibaşka bir hikâyedir. Kazanmak Pereira'nınömrünü uzatır mı? Bundan emin değilim.Koridorda, gerilime katılıp ihtiyaç duyulanzamanda ceza alan İrfan Can da en azbireysel hata yapanlar kadar suçlu ve sorumlu.Bir reçete yazabilmek için önce doktorunuzagüvenmelisiniz. F.Bahçe'nin doktoruPereira! Dışarıdan tavsiyeyle, bizim söyleyeceklerimizlereçete yazılmaz. Ama bir gerçekvar, maçlar sonrasında "Çok iyi mücadeleettik" diyen Pereira'ya, bugüne kadarzaten 'Senin takımın az mücadele ediyor'diyen olmadı ki…
LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, 'Bizimşampiyon olacak bir kadromuz var' demişti.Reçete olarak da Vitor Pereira'ya oyuncularagöre bir sistem kurmasını söylemiş,Mesut Özil'den de özel işlerini bırakmasını veF.Bahçe'ye odaklanmasını istemişti. Görünen oki Mesut işini yapıyor, Pereira ise inatla sistemioyunculara göre kurmuyor. Bu yüzdenF.Bahçe, mehter takımı görüntüsüveriyor. Ali Koç'un B planı olsaydızaten Pereira'yı getirmezdi.Portekizli hoca devre arasınakadar takımın başındakalır. İkinci yarıyı görmez.
AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'ninGaziantep maçı, kazanıp ligetutunabileceği bir maçtı. Amabaşaramadılar. FakatGaziantep maçındatuhaf bir tablo oluştu.Çok iyi oynadılar amakomik, amatörce golleryediler. Gustavove Kim'i tanıyamadım,tüm gollerde hataları var. Crespobelki de kariyerinin en mükemmel oyununuoynadı, Mesut da bir dünya yıldızı olduğunutekrardan gösteriverdi. Bundansonra ne olacak? Bu sorunun cevabıçok zor. Vitor gitse, kim gelecek?Başkan Ali Koç, taraftara ne diyebilir?4 yıl oldu, bir süt kupası bile alamadılar.F.Bahçe için manevi şartlar ve kriz günbegünderinleşiyor.
SİNAN VARDAR: F.Bahçe'nin içindebulunduğu duruma çok üzülüyorum.Ali Koç, kardeşim kadar yakın bir insan. Birtürlü istikrar sağlanamadı. Belli ki Pereirada gidecek. Bundan sonra daha yapıcı veistikrarı sağlayacak bir isim takımın başınagetirilmeli. Bu hocanın ne yaptığı bellideğil, Gustavo, Gaziantep maçında büyükhatalar yaptı, Mesut neredeysekaybediliyordu.Fenerbahçe,Pereira'dan biran önce kurtulmalıveyeni getirilecekteknikdirektörile yeni birsistem takımauygulanmalı.
TAKIMI HAZIR OLA GETİRECEK BİRİ LAZIM!
SORU: Beşiktaş'ta masaya 8 isimgeldi, 4 yerli-4 yabancı.. Yönetim yüzdedoksan Portekizli teknik direktörPinheiro'yu getirecek. Kariyeri parlakbir isim değil. Başarılı olur mu? 8 adayınolduğu bir listede Şenol Güneş, RızaÇalımbay gibi efsane isimlerin tartışılmasıtuhaf değil mi?
SİNAN VARDAR: Takımı Kayserispormaçına hazırlayan Önder Karaveli, benimBeşiktaş'ın altyapısının başındayken getirdiğim,pro-lisanslı bir kardeşim. Azerbaycan'da,Başakşehir'de, Kasımpaşa'da altyapılardaönemli başarılara imza attı. Beşiktaş, sezonsonuna kadar Önder hoca ile devamederse bir altyapı devrimi yapacak. Sonmaçta gençlere yer verdi. Ben yönetime busezon bitene kadar Önder hoca ile devametmelerini öneriyorum. Ama yeni bir teknikdirektör getireceklerse de bu mutlaka yerliolmalı. Şenol Güneş takdir ettiğim bir isim.Yabancı yerine Güneş daha doğru tercih olur.Ayrıca yönetim Beşiktaş'ın çocukları SametAybaba ve Rıza Çalımbay'ı da düşünmelidir.
BÜLENT TİMURLENK: Kariyerinin başındazayıf bir takımın genç futbolcusunu ondanalıp iyi işler beklemekle, aynı sıfatlara sahipbir teknik adamı Beşiktaş'ın başına getirmekaynı şey değil. Beşiktaş'ın soyunma odasıSergen Yalçın gibi bir karizmayı bileezmişken, kapıdan içeri girdiğinde tecrübesive hitabıyla tabiri caizse bütüntakımı hazır ola geçirecek bir karaktereihtiyacı var. Pinheiro, elbette butanıma uymuyor. Beşiktaş'ın örnek almasıgereken, gelecek sezon da takımın başındaolacağına inandıkları ve transfer operasyonunuTrabzonspor'daki Avcı gibi bu ocak ayındabaşlatacak bir karaktere ihtiyaçları var.
LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın PortekizliPinheiro'ya gitmesine şaşırdım. Daha evvelBeşiktaş, Portekizli hocalarla çalışmışama başarılı olamamıştı. Türkiye'deson dönemlerde başta Pereiraolmak üzere birçok Portekizlihoca görev yaptı, hiçbirifark yaratmadı. Beşiktaş'ınPortekizli hoca ısrarıAmerika'yı yeniden keşfetmeyebenziyor. Sergen Yalçın'dansonra göreve gelecek kişinin yerlibir teknik direktör olması gerekir.Benim için doğru isim Şenol Güneş.Önder Karaveli de Şenol Güneş'in ekibininiçinde yer almalıdır.
AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın yapacağı çokbasit bir şey var; bu sene zaten bitti. Devrearası transfere de gerek yok, zira ellerinde fazlacakaliteli oyuncu var. Ben onların yerindeolsam sonuçlar ne olursa olsun,Önder hoca ile devam ederim.Şimdi yeni bir hoca gelecek, para vereceksiniz,haklı olarak istekleri olacakve Beşiktaş, sezon sonu başarılı olamazsada yeni hocayı göndermekzorunda kalacaksınız.
GÜRCAN BİLGİÇ: ÖnderKaraveli'ye hayran oldum.Açıklamaları, genç oyuncularlakurduğu diyaloglar müthiş.Bu görgüsünü A takımayansıtabilir mi? Eğer bu güveni veriyorsa,taraftarın da desteğini arkasına alır.Sonuçta şöyle bir gerçek var; tartışılanisimlerin çoğu başarılı olamadıklarıiçin şu anda boştalar.
AVCI'NIN ARKASINA BAKMASINA GEREK YOK
SORU: Trabzonspor'un puan kaybınıBeşiktaş değerlendirdi, Galatasaray veFenerbahçe ise fırsatı kaçırdı. Süper Lig'in bundansonrasını nasıl görüyorsunuz?
AHMET ÇAKAR: Bu hafta tüm takımlar yineTrabzonspor'a çalıştılar. Özellikle F.Bahçe veG.Saray'ın mağlubiyetleri, hafif morali bozulanTrabzon taraftarında 'Ne olursa olsun, busene inşallah…' dedirtecek bir duygu yarattı.Açıkçası 40 yıldır futbolun içindeyim,böylesine tuhaf bir lig izlemedim.Beşiktaş, toparladı ama burada oyuncularınbüyük bir futbolcu oyunu içinde olduklarınıgördüm. Sergen Yalçın gitti, bir baktıkhepsi coşmuş. 4 günde ne değişti de futbolculardabu mücadele azmi ve coşku oluştu.
LEVENT TÜZEMEN: Devre arası kim eksikyerlerine nokta transferler yaparsa yarışa ortakolacaktır. Trabzonspor'un kaybettiği haftadaBeşiktaş'ın kazanması, bir avantaj değil. Çünkü 3 büyüklerinTrabzonspor ile arasındaki puan mesafesi çok açık.Trabzonspor kaybettiği sürece, eğer 3 büyükler debir galibiyet serisi yakalarlarsa bu yarışa ortak olurlar.Ancak Trabzonspor'un son transferi yerinde veçok kıymetli. Trabzonspor, kötü oynama hakkınıAntalya'da doldurdu. Yarış nefes nefese halegelecek durumda değil. Trabzonspor, bunefesi arkasında hissetmediği için oyuncularbir rehavet yaşıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında dördü deçok iyi gitmiyor. Trabzonspor'un farkı,Abdullah Avcı'dan kaynaklandı. Üç rakibindenfarklı olarak bir oyunları var.Eksikler kaliteyi etkiliyor amakazanan sistemleri var ve takım olarak bunacevap veriyorlar. Kalan haftalar da geçmişten dahafarklı gidecek gibi değil. Sadece Fenerbahçe kadro kalitesinidoğru kullanamıyor. Eğer bir hamle yapar, doğrubir akıl ve yönetme becerisi oluştururlarsa, belki bir istikraryakalar, yeniden zirvede iddialı olabilirler.
BÜLENT TİMURLENK: Gaziantep ve Sivas'ınyaptığı toplam pas sayısı, Galatasaray ya daFenerbahçe'nin tek başına yaptıklarından azsa vetopa yüzde 70 sahip olan bu takımlar hücumdaverimsizse, yarışın içine girmeleri mümkün değil.Trabzon puan kaybedebilirdi, kaybetti. Amaasıl problem, İstanbul'un üç büyüğünün dahauzun bir seri yakalayamamış olmaları. Bunubaşarabilen Başakşehir ligin ilk 4 haftasını 0 puanlakapatmış olmasına rağmen, bu 3 takımın da önünde.Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın sonrasında teknikadam belirsizliği varken ve Pereira için her dakika''kapının eşiğinde'' yorumları yapılırken, AbdullahAvcı'nın dönüp arkasına bakmasına gerek yok.
SİNAN VARDAR: Bana göre Trabzonspor yüzde 99şampiyon olur. Onun için bundan sonra diğertakımların önümüzdeki seneyi düşünerek hareketetmeleri ve kemerlerini sıkmaları lazım.Bu sezon şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ndeön eleme oynayacak. Yani işimiz dahada zor. İşte bu nedenle de kulüplerimizönümüzdeki yılları düşünmekve üretken bir yapıya dönmekzorunda. Türk futbolcuları üretipAvrupa'ya pazarlamamız lazım.Futbol ekonomimiz yerlerdesürünüyor, yatırımlarını ona göreyapmaları gerek.
G.SARAY'IN ASIL SORUNU ELMAS YÖNETİMİ!
SORU: Galatasaray'da kaleciMuslera 3 ay yok. Bu durum sarıkırmızılıtakımı nasıl etkiler?
LEVENT TÜZEMEN: Luyindamakadar G.Saray'a zarar veren biroyuncu görmedim. Geçen seneşampiyonluğun kaybedilmesindebireysel olarak etki yaptı, Konya,Beşiktaş ve Rize maçlarının kaybedilmesindebaşroldeydi. Kafasına göreoynayan, futbol aklı ve kültürü kısıtlıolan Luyindama'nın Muslera'yısakatlaması G.Saray'a ciddi bir sıkıntıverecektir. Devre arasındaG.Saray'ın mutlakabir yerli kaleci ya daçok güçlü bir yabancıkaleci alması gerekir.Çünkü ligden çokG.Saray'ın Avrupa maçıönemli. Muslera eğermarta kadar yetişecekseyeni kaleci yerli olabilir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Şu andakidurumdan daha kötüsü ne olabilirki… Muslera ile yürürken depuanları kaybettiler. Ama enazından kalede güvende olduklarınıhissediyorlardı. İsmail, sezonukötü geçiren Muslera'ya bile rakip olabilecekgibi değil. Bu durum rakipleridaha çok cesaretlendirecek. Terim veekibi yeni bir oyun bulmak zorundalar.Galatasaray'ı bir kontratak takımı halinegetirdiler, durum ortada.
AHMET ÇAKAR: G.Saray, ligizaten kaybetti, Avrupa'da da hemMuslera'nın olmayışı hem dekadronun düşük kalitesi nedeniylebundan sonra zorlanacaklar ama asılproblem Burak Elmas yönetimininbasiretsizliği. Haftalardır G.Sarayhakem mağduru, kimseden tıkyok. Sahada verilmeyen penaltı sonrası,elini kaldırıp hakeme itiraz edentek oyuncu yok. Bu inanılır gibi değil.
SİNAN VARDAR: Muslera, yıllardırçok etkili ve takımın kaderinideğiştiren bir oyuncu.Takıma büyük artılar kazandırdı.Arkasındaki kaleciler ise maalesefiyi değil. İnşallah G.Saray'dabundan sonra görevyapacak olan isimlerMuslera'yı aratmaz.
BÜLENT TİMURLENK: Muslera için yapılan açıklamada iç yan bağlardaki ileri derecede yırtık ifadesi bir operasyon şüphesi taşıyor. Ameliyata gerek duyulmadığıtaktirde 10-12 haftadabir dönüş söz konusu ancakbıçak altına yatarsa Muslerasezonu kapatır. Galatasaray'ın çok kötü bir kaleci politikası var. Okan'ı Giresun'a göndermek büyük hataydı. Fatih Öztürk'ün neden transfer edildiğini hiçbir zaman anlamadık. İsmail Çipe ise bu seviyenin oyuncusu değil. Seneye 7+4 kuralı varken G.Saray'ın, Rennes'e gidip forma şansı bulamayan Doğan Alemdar'ı kiralaması ya da İrfan Can'ı kadroya katması gerekiyor.