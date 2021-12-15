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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Doktorun Pereira’ysa reçete yazamaz!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Doktorun Pereira’ysa reçete yazamaz!

Sabah Spor yazarları, geride kalan haftanın gelişmelerini ve Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki son durumu tartıştı

BÜLENT TİMURLENK
Bir reçete yazabilmek için öncelikle doktorunuza güvenmeniz gerekiyor. Fenerbahçe'nin doktoru Vitor Pereira!

GÜRCAN BİLGİÇ
Yeni yılda F.Bahçe'yi Pereira yönetmeyecek. Bu kaçınılmaz! Başkan doğru hamleyi yapmazsa, haziranda kongre kararı alır

SİNAN VARDAR
F.Bahçe, Pereira'dan bir an önce kurtulmalı ve yeni getirilecek teknik direktör ile takıma yeni bir sistem uygulanmalı

SORU: Fenerbahçe taraftarı bir hafta gülüyor, 4 hafta ağlıyor.. Başkan Ali Koç sessiz.. Vitor Pereira'nın kaderi ne olacak? Sizin reçeteniz var mı?

GÜRCAN BİLGİÇ: Benim reçetem belliydi. Daha ilk gün Pereira'nın doğru seçim olmadığını söyledim. Sorunların sahibinden, çözüm beklediler. Yılbaşından sonra Fenerbahçe'yi Pereira yönetmeyecek. Bu kaçınılmaz. Eğer Ali Koç bu yaşadıklarından sonra doğru hamleyi yapmazsa, haziran ayına kongre kararı ile girmek zorunda kalır. Yeni gelen isim sadece takımı değil, taraftarı da yönetmek zorunda. Bilic'in ismi geçiyor, gelirse çok daha iyisini yapar.



BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oyuna dair bir kez konuştu, F.Bahçe geçici olarak 4'lü defansa döndü. Sonra Pereira bildiğini okudu. Doğrusu Gaziantep'te Gustavo'yu 45'te oyundan almamak dışında bir hatası da yoktu. Ama yenilen 3 gol de bireysel hataların sonucuydu. Derbi başka bir hikâyedir. Kazanmak Pereira'nın ömrünü uzatır mı? Bundan emin değilim. Koridorda, gerilime katılıp ihtiyaç duyulan zamanda ceza alan İrfan Can da en az bireysel hata yapanlar kadar suçlu ve sorumlu. Bir reçete yazabilmek için önce doktorunuza güvenmelisiniz. F.Bahçe'nin doktoru Pereira! Dışarıdan tavsiyeyle, bizim söyleyeceklerimizle reçete yazılmaz. Ama bir gerçek var, maçlar sonrasında "Çok iyi mücadele ettik" diyen Pereira'ya, bugüne kadar zaten 'Senin takımın az mücadele ediyor' diyen olmadı ki…

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koç, 'Bizim şampiyon olacak bir kadromuz var' demişti. Reçete olarak da Vitor Pereira'ya oyunculara göre bir sistem kurmasını söylemiş, Mesut Özil'den de özel işlerini bırakmasını ve F.Bahçe'ye odaklanmasını istemişti. Görünen o ki Mesut işini yapıyor, Pereira ise inatla sistemi oyunculara göre kurmuyor. Bu yüzden F.Bahçe, mehter takımı görüntüsü veriyor. Ali Koç'un B planı olsaydı zaten Pereira'yı getirmezdi. Portekizli hoca devre arasına kadar takımın başında kalır. İkinci yarıyı görmez.

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'nin Gaziantep maçı, kazanıp lige tutunabileceği bir maçtı. Ama başaramadılar. Fakat Gaziantep maçında tuhaf bir tablo oluştu. Çok iyi oynadılar ama komik, amatörce goller yediler. Gustavo ve Kim'i tanıyamadım, tüm gollerde hataları var. Crespo belki de kariyerinin en mükemmel oyununu oynadı, Mesut da bir dünya yıldızı olduğunu tekrardan gösteriverdi. Bundan sonra ne olacak? Bu sorunun cevabı çok zor. Vitor gitse, kim gelecek? Başkan Ali Koç, taraftara ne diyebilir? 4 yıl oldu, bir süt kupası bile alamadılar. F.Bahçe için manevi şartlar ve kriz günbegün derinleşiyor.

SİNAN VARDAR: F.Bahçe'nin içinde bulunduğu duruma çok üzülüyorum. Ali Koç, kardeşim kadar yakın bir insan. Bir türlü istikrar sağlanamadı. Belli ki Pereira da gidecek. Bundan sonra daha yapıcı ve istikrarı sağlayacak bir isim takımın başına getirilmeli. Bu hocanın ne yaptığı belli değil, Gustavo, Gaziantep maçında büyük hatalar yaptı, Mesut neredeyse kaybediliyordu. Fenerbahçe, Pereira'dan bir an önce kurtulmalı ve yeni getirilecek teknik direktör ile yeni bir sistem takıma uygulanmalı.

TAKIMI HAZIR OLA GETİRECEK BİRİ LAZIM!

SORU: Beşiktaş'ta masaya 8 isim geldi, 4 yerli-4 yabancı.. Yönetim yüzde doksan Portekizli teknik direktör Pinheiro'yu getirecek. Kariyeri parlak bir isim değil. Başarılı olur mu? 8 adayın olduğu bir listede Şenol Güneş, Rıza Çalımbay gibi efsane isimlerin tartışılması tuhaf değil mi?

SİNAN VARDAR: Takımı Kayserispor maçına hazırlayan Önder Karaveli, benim Beşiktaş'ın altyapısının başındayken getirdiğim, pro-lisanslı bir kardeşim. Azerbaycan'da, Başakşehir'de, Kasımpaşa'da altyapılarda önemli başarılara imza attı. Beşiktaş, sezon sonuna kadar Önder hoca ile devam ederse bir altyapı devrimi yapacak. Son maçta gençlere yer verdi. Ben yönetime bu sezon bitene kadar Önder hoca ile devam etmelerini öneriyorum. Ama yeni bir teknik direktör getireceklerse de bu mutlaka yerli olmalı. Şenol Güneş takdir ettiğim bir isim. Yabancı yerine Güneş daha doğru tercih olur. Ayrıca yönetim Beşiktaş'ın çocukları Samet Aybaba ve Rıza Çalımbay'ı da düşünmelidir.



BÜLENT TİMURLENK: Kariyerinin başında zayıf bir takımın genç futbolcusunu ondan alıp iyi işler beklemekle, aynı sıfatlara sahip bir teknik adamı Beşiktaş'ın başına getirmek aynı şey değil. Beşiktaş'ın soyunma odası Sergen Yalçın gibi bir karizmayı bile ezmişken, kapıdan içeri girdiğinde tecrübesi ve hitabıyla tabiri caizse bütün takımı hazır ola geçirecek bir karaktere ihtiyacı var. Pinheiro, elbette bu tanıma uymuyor. Beşiktaş'ın örnek alması gereken, gelecek sezon da takımın başında olacağına inandıkları ve transfer operasyonunu Trabzonspor'daki Avcı gibi bu ocak ayında başlatacak bir karaktere ihtiyaçları var.

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın Portekizli Pinheiro'ya gitmesine şaşırdım. Daha evvel Beşiktaş, Portekizli hocalarla çalışmış ama başarılı olamamıştı. Türkiye'de son dönemlerde başta Pereira olmak üzere birçok Portekizli hoca görev yaptı, hiçbiri fark yaratmadı. Beşiktaş'ın Portekizli hoca ısrarı Amerika'yı yeniden keşfetmeye benziyor. Sergen Yalçın'dan sonra göreve gelecek kişinin yerli bir teknik direktör olması gerekir. Benim için doğru isim Şenol Güneş. Önder Karaveli de Şenol Güneş'in ekibinin içinde yer almalıdır.

AHMET ÇAKAR: Beşiktaş'ın yapacağı çok basit bir şey var; bu sene zaten bitti. Devre arası transfere de gerek yok, zira ellerinde fazlaca kaliteli oyuncu var. Ben onların yerinde olsam sonuçlar ne olursa olsun, Önder hoca ile devam ederim. Şimdi yeni bir hoca gelecek, para vereceksiniz, haklı olarak istekleri olacak ve Beşiktaş, sezon sonu başarılı olamazsa da yeni hocayı göndermek zorunda kalacaksınız.

GÜRCAN BİLGİÇ: Önder Karaveli'ye hayran oldum. Açıklamaları, genç oyuncularla kurduğu diyaloglar müthiş. Bu görgüsünü A takıma yansıtabilir mi? Eğer bu güveni veriyorsa, taraftarın da desteğini arkasına alır. Sonuçta şöyle bir gerçek var; tartışılan isimlerin çoğu başarılı olamadıkları için şu anda boştalar.

AVCI'NIN ARKASINA BAKMASINA GEREK YOK

SORU: Trabzonspor'un puan kaybını Beşiktaş değerlendirdi, Galatasaray ve Fenerbahçe ise fırsatı kaçırdı. Süper Lig'in bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz?

AHMET ÇAKAR: Bu hafta tüm takımlar yine Trabzonspor'a çalıştılar. Özellikle F.Bahçe ve G.Saray'ın mağlubiyetleri, hafif morali bozulan Trabzon taraftarında 'Ne olursa olsun, bu sene inşallah…' dedirtecek bir duygu yarattı. Açıkçası 40 yıldır futbolun içindeyim, böylesine tuhaf bir lig izlemedim. Beşiktaş, toparladı ama burada oyuncuların büyük bir futbolcu oyunu içinde olduklarını gördüm. Sergen Yalçın gitti, bir baktık hepsi coşmuş. 4 günde ne değişti de futbolcularda bu mücadele azmi ve coşku oluştu.

LEVENT TÜZEMEN: Devre arası kim eksik yerlerine nokta transferler yaparsa yarışa ortak olacaktır. Trabzonspor'un kaybettiği haftada Beşiktaş'ın kazanması, bir avantaj değil. Çünkü 3 büyüklerin Trabzonspor ile arasındaki puan mesafesi çok açık. Trabzonspor kaybettiği sürece, eğer 3 büyükler de bir galibiyet serisi yakalarlarsa bu yarışa ortak olurlar. Ancak Trabzonspor'un son transferi yerinde ve çok kıymetli. Trabzonspor, kötü oynama hakkını Antalya'da doldurdu. Yarış nefes nefese hale gelecek durumda değil. Trabzonspor, bu nefesi arkasında hissetmediği için oyuncular bir rehavet yaşıyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: Aslında dördü de çok iyi gitmiyor. Trabzonspor'un farkı, Abdullah Avcı'dan kaynaklandı. Üç rakibinden farklı olarak bir oyunları var. Eksikler kaliteyi etkiliyor ama kazanan sistemleri var ve takım olarak buna cevap veriyorlar. Kalan haftalar da geçmişten daha farklı gidecek gibi değil. Sadece Fenerbahçe kadro kalitesini doğru kullanamıyor. Eğer bir hamle yapar, doğru bir akıl ve yönetme becerisi oluştururlarsa, belki bir istikrar yakalar, yeniden zirvede iddialı olabilirler.

BÜLENT TİMURLENK: Gaziantep ve Sivas'ın yaptığı toplam pas sayısı, Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin tek başına yaptıklarından azsa ve topa yüzde 70 sahip olan bu takımlar hücumda verimsizse, yarışın içine girmeleri mümkün değil. Trabzon puan kaybedebilirdi, kaybetti. Ama asıl problem, İstanbul'un üç büyüğünün daha uzun bir seri yakalayamamış olmaları. Bunu başarabilen Başakşehir ligin ilk 4 haftasını 0 puanla kapatmış olmasına rağmen, bu 3 takımın da önünde. Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın sonrasında teknik adam belirsizliği varken ve Pereira için her dakika ''kapının eşiğinde'' yorumları yapılırken, Abdullah Avcı'nın dönüp arkasına bakmasına gerek yok.

SİNAN VARDAR: Bana göre Trabzonspor yüzde 99 şampiyon olur. Onun için bundan sonra diğer takımların önümüzdeki seneyi düşünerek hareket etmeleri ve kemerlerini sıkmaları lazım. Bu sezon şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Yani işimiz daha da zor. İşte bu nedenle de kulüplerimiz önümüzdeki yılları düşünmek ve üretken bir yapıya dönmek zorunda. Türk futbolcuları üretip Avrupa'ya pazarlamamız lazım. Futbol ekonomimiz yerlerde sürünüyor, yatırımlarını ona göre yapmaları gerek.

G.SARAY'IN ASIL SORUNU ELMAS YÖNETİMİ!

SORU: Galatasaray'da kaleci Muslera 3 ay yok. Bu durum sarıkırmızılı takımı nasıl etkiler?

LEVENT TÜZEMEN: Luyindama kadar G.Saray'a zarar veren bir oyuncu görmedim. Geçen sene şampiyonluğun kaybedilmesinde bireysel olarak etki yaptı, Konya, Beşiktaş ve Rize maçlarının kaybedilmesinde başroldeydi. Kafasına göre oynayan, futbol aklı ve kültürü kısıtlı olan Luyindama'nın Muslera'yı sakatlaması G.Saray'a ciddi bir sıkıntı verecektir. Devre arasında G.Saray'ın mutlaka bir yerli kaleci ya da çok güçlü bir yabancı kaleci alması gerekir. Çünkü ligden çok G.Saray'ın Avrupa maçı önemli. Muslera eğer marta kadar yetişecekse yeni kaleci yerli olabilir.



GÜRCAN BİLGİÇ: Şu andaki durumdan daha kötüsü ne olabilir ki… Muslera ile yürürken de puanları kaybettiler. Ama en azından kalede güvende olduklarını hissediyorlardı. İsmail, sezonu kötü geçiren Muslera'ya bile rakip olabilecek gibi değil. Bu durum rakipleri daha çok cesaretlendirecek. Terim ve ekibi yeni bir oyun bulmak zorundalar. Galatasaray'ı bir kontratak takımı haline getirdiler, durum ortada.

AHMET ÇAKAR: G.Saray, ligi zaten kaybetti, Avrupa'da da hem Muslera'nın olmayışı hem de kadronun düşük kalitesi nedeniyle bundan sonra zorlanacaklar ama asıl problem Burak Elmas yönetiminin basiretsizliği. Haftalardır G.Saray hakem mağduru, kimseden tık yok. Sahada verilmeyen penaltı sonrası, elini kaldırıp hakeme itiraz eden tek oyuncu yok. Bu inanılır gibi değil.

SİNAN VARDAR: Muslera, yıllardır çok etkili ve takımın kaderini değiştiren bir oyuncu. Takıma büyük artılar kazandırdı. Arkasındaki kaleciler ise maalesef iyi değil. İnşallah G.Saray'da bundan sonra görev yapacak olan isimler Muslera'yı aratmaz.

BÜLENT TİMURLENK: Muslera için yapılan açıklamada iç yan bağlardaki ileri derecede yırtık ifadesi bir operasyon şüphesi taşıyor. Ameliyata gerek duyulmadığı taktirde 10-12 haftada bir dönüş söz konusu ancak bıçak altına yatarsa Muslera sezonu kapatır. Galatasaray'ın çok kötü bir kaleci politikası var. Okan'ı Giresun'a göndermek büyük hataydı. Fatih Öztürk'ün neden transfer edildiğini hiçbir zaman anlamadık. İsmail Çipe ise bu seviyenin oyuncusu değil. Seneye 7+4 kuralı varken G.Saray'ın, Rennes'e gidip forma şansı bulamayan Doğan Alemdar'ı kiralaması ya da İrfan Can'ı kadroya katması gerekiyor.

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Doktorun Pereira’ysa reçete yazamaz!
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