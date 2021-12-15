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Giriş Tarihi: 15.12.2021 20:36 Son Güncelleme: 15.12.2021 20:40

Federasyon başkanı seçilen Samuel Eto'o'nun ilk işi ses getirdi! Tüm çalışanlarını...

Federasyon başkanı seçilen Samuel Eto’o’nun ilk işi ses getirdi! Tüm çalışanlarını...

Afrika futbolunun efsane isimlerinden Samuel Eto'o, geçtiğimiz günlerde Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçilmişti. Efsane ismin Kamerun Futbol Federasyonu'nda yaptığı ilk icraatı dünyada ses getirdi.

Uzun süre dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, geçtiğimiz günlerde ülkesinde federasyon başkanı olmuştu. Eto'o'nun başkanlıktaki ilk gününde yaptıkları Kamerun basınına yansıdı.

Başkan Eto'o, CFoot'un haberine göre federasyondaki ilk iş gününde 07.30'da federasyon binasına gitti. Eto'o, işbaşı saati olan 08.00'den sonra işe gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. Eto'o'nun işe geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili Kamerun Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmasa da Eto'o'nun bu hamleleri dünyada çok konuşuldu.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi büyük takımlarda forma giyen Eto'o, Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor'da oynamıştı.

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Federasyon başkanı seçilen Samuel Eto'o'nun ilk işi ses getirdi! Tüm çalışanlarını...
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