Federasyon başkanı seçilen Samuel Eto’o’nun ilk işi ses getirdi! Tüm çalışanlarını...

Uzun süre dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, geçtiğimiz günlerde ülkesinde federasyon başkanı olmuştu. Eto'o'nun başkanlıktaki ilk gününde yaptıkları Kamerun basınına yansıdı.
Başkan Eto'o, CFoot'un haberine göre federasyondaki ilk iş gününde 07.30'da federasyon binasına gitti. Eto'o, işbaşı saati olan 08.00'den sonra işe gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. Eto'o'nun işe geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi.
Konuyla ilgili Kamerun Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmasa da Eto'o'nun bu hamleleri dünyada çok konuşuldu.
Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi büyük takımlarda forma giyen Eto'o, Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor'da oynamıştı.