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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Karaveli A takımda yeni görev alacak

Karaveli A takımda yeni görev alacak
BEŞİKTAŞ'IN 4-2 kazandığı Kayseri maçında takımı sahaya çıkaran Önder Karaveli, yeni hoca belirlenene kadar göreve devam edecek. Siyahbeyazlılar, Pinheiro'nun seçilmesi ve işlemlerinin birkaç günde tamamlanamaması halinde F.Bahçe derbisinde de Karaveli yönetiminde mücadele edecek. Karaveli, yeni dönemde de A takım teknik ekibi içerisinde yer alacak. Ondan boşalacak U19 teknik direktörlüğü görevini Serdar Topraktepe üstlenecek. Karaveli'nin kiralık oyuncu departmanının başına geçeceği, U19 ile A takım arasındaki bağlantıyı da sağlayacağı belirtildi.

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Karaveli A takımda yeni görev alacak
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