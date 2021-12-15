Kartal başkanı bekliyor!

Siyah-beyazlı yönetimin toplantısında ismi ağır basan Portekizli’yle anlaşma sağlandı, sözleşme konusunda da el sıkışıldı. Aklında Şenol Güneş olan Başkan Çebi’den onay çıkması halinde Pinheiro, kontratını feshedecek
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör sorununu çözmek için harekete geçen Beşiktaş'ta; ŞenolGüneş, Rıza Çalımbay,Okan Buruk, İlhanPalut, Bruno Pinheiro,Daniel Farke, SlavenBilic, Edin Terzic,Abel Ferreira, JesseMarsch ve StanislavCherchesov isimleri gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı yönetim ise "Yerli mi, yabancımı?" sorusunun yanıtını önceki gün yapılan ve 5 saat süren toplantıda buldu. Her şeyin enine boyuna tartışıldığı toplantıda yabancı teknik adam görüşü öne çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ise herkesin fikrini aldıktan sonra düşüneceğini iletti.
1.5 YIL İÇİN 900 BİN EURO ALACAK
Yönetimde ağır basan görüş, Bruno Pinheiro oldu. Daha önceden prensip anlaşmasına varılan 45 yaşındaki çalıştırıcıyla irtibata geçildi. Aklında Şenol Güneş olan Başkan Çebi'den onay çıkarsa Portekizli hoca da kulübü Estoril ile sözleşmesini feshetmek için avukatını görevlendirecek. Mukavelesinde 50 bin Euro çıkış maddesi olan Pinheiro, bu rakamı cebinden ödeyecek. Gençteknik adamın sözleşmesinde ekstramaddeler bulunduğu, avukatlarınfesih işlemleri için bunlarıincelediği belirtildi. Portekizli hoca, 1.5 yıllık anlaşma karşılığında 300+600 bin Euro alacak.
KENDİSİ GİBİ GENÇBİR EKİBİ VAR
Bruno Pinheiro, onay çıkması halinde Beşiktaş'a 6 kişilik ekibiyle gelecek. 45 yaşındaki teknik direktörün yardımcılarının yaşları 37 ile 26 arasında değişiyor:
Emanuel Mesquita (37): Yardımcı antrenör
Pedro Guerreiro (34): Yardımcı antrenör
Joao Coimbra (35): Yardımcı antrenör
Pedro Miranda (31): Kaleci antrenörü
Bruno Pedro (30): Fiziksel eğitim antrenörü
Andre Batista (26): Analizci
OFANSİF FUTBOL OYNATIYOR
Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro, sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih ediyor. İşte 45 yaşındaki hocayla ilgili bilgiler:
30 Ekim 1976 Charneca da Caparica (Portekiz) doğdu.
GEÇEN sezon göreve geldiği Estoril'i 2. Lig'den 1. Lig'e çıkardı. Bu sezon 18 maçta 9 galibiyet,6 beraberlik ve 3 mağlubiyetaldı. Estroil, Portekiz Ligi'nde Porto,Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından5. sırada bulunuyor.
KARIYERİNE Benfica'nın altyapısında başladı (2006). Ardından 2009-12 arası Belenenses U17, 2012- 13'te U19 takımlarını çalıştırdı. Sonra da Katar U19 ve U20 milli takımlarında görev aldı, Eupen'de de yardımcı antrenörlük (2019) yaptı.
OFANSİF futbolu benimseyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih ediyor.