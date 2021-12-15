Masouras ateşı yaktı!

27 yaşındaki sol kanat için Olympiakos ile temaslar başlarken bordo-mavililer, 5 milyon Euro ile masada
Bordo-mavili takımın transferdeki birinci önceliği olan Georgios Masouras, Trabzonspor'u yakın takibe aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu sosyal medyadan, Karadeniz ekibiyle ilgili paylaşım ve haberler yapan hesapları takibe aldı. Olympiakos ile 2024 Haziranayı sonuna kadar anlaşması bulunanMasouras, Trabzon'a sıcak bakarkenkulübü ile görüşmeler sürüyor. Yunan futbolcunun ayrıca vatandaşları Bakasetas ve Siopis ile de görüştüğü bildirildi. İki Yunan oyuncu ile fikir alışverişinde bulunan Masouras'ın, bordo-mavilileri takibe başlaması taraftarı da neşelendirdi. Yıldız futbolcu, 23 kez milliformayı giyip 3 gol kaydetmişti.
NWAKAEME BİR AY YOK TRABZONSPOR'DA bu sezon takımın hücum yükünü omuzlayan Nwakaeme'den kötü haber geldi. Antalya maçında sakatlanan Nijeryalı oyuncunun kasığında 2. derece yırtık olduğu ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu, takımının Hatayspor, Altay ve Başakşehir ile ligin ilk yarısında oynayacağı 3 maçta kesinlikle forma giyemeyecek. Ayrıca iyileşmesininardından davet edilirse 9 Ocak-6 Şubat tarihleriarasında Afrika Uluslar Kupası'nda Nijeryaforması giyecek. Ligde 15 maçta ter döken Nwakaeme, 6 gol ve 6 asistle oynadı.