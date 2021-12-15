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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Masouras ateşı yaktı!

YUNUS EMRE SEL
Masouras ateşı yaktı!

27 yaşındaki sol kanat için Olympiakos ile temaslar başlarken bordo-mavililer, 5 milyon Euro ile masada

Bordo-mavili takımın transferdeki birinci önceliği olan Georgios Masouras, Trabzonspor'u yakın takibe aldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu sosyal medyadan, Karadeniz ekibiyle ilgili paylaşım ve haberler yapan hesapları takibe aldı. Olympiakos ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar anlaşması bulunan Masouras, Trabzon'a sıcak bakarken kulübü ile görüşmeler sürüyor. Yunan futbolcunun ayrıca vatandaşları Bakasetas ve Siopis ile de görüştüğü bildirildi. İki Yunan oyuncu ile fikir alışverişinde bulunan Masouras'ın, bordo-mavilileri takibe başlaması taraftarı da neşelendirdi. Yıldız futbolcu, 23 kez milli formayı giyip 3 gol kaydetmişti.

NWAKAEME BİR AY YOK
TRABZONSPOR'DA bu sezon takımın hücum yükünü omuzlayan Nwakaeme'den kötü haber geldi. Antalya maçında sakatlanan Nijeryalı oyuncunun kasığında 2. derece yırtık olduğu ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu, takımının Hatayspor, Altay ve Başakşehir ile ligin ilk yarısında oynayacağı 3 maçta kesinlikle forma giyemeyecek. Ayrıca iyileşmesinin ardından davet edilirse 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyecek. Ligde 15 maçta ter döken Nwakaeme, 6 gol ve 6 asistle oynadı.

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Masouras ateşı yaktı!
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