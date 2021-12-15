Mesut Özil’den takıma ayar!

Fenerbahçe'de Gaziantep mağlubiyeti sonrası Mesut Özil çileden çıktı. Maçın son düdüğüyle soluğusoyunma odasında alan kaptan, futbolcu arkadaşlarına sert ifadeler kullandı. "Fenerbahçe'de oynayan adam bukadar basit hata yapamaz" diyerek sözlerine başlayan Mesut, yüksek bir sesle, "Burası F.Bahçe, kendinize gelin. Busonuçlar bize yakışmıyor" dedi. Rakibe maçı kendi elleriyle verdiklerini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Böyle hatalaryaparsak şampiyonluk yolunda hiçbiriddiamız kalmaz" ifadelerini kullanırken, takım arkadaşlarından destek aldı.