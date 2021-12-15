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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Mesut Özil’den takıma ayar!

Mesut Özil’den takıma ayar!
Fenerbahçe'de Gaziantep mağlubiyeti sonrası Mesut Özil çileden çıktı. Maçın son düdüğüyle soluğu soyunma odasında alan kaptan, futbolcu arkadaşlarına sert ifadeler kullandı. "Fenerbahçe'de oynayan adam bu kadar basit hata yapamaz" diyerek sözlerine başlayan Mesut, yüksek bir sesle, "Burası F.Bahçe, kendinize gelin. Bu sonuçlar bize yakışmıyor" dedi. Rakibe maçı kendi elleriyle verdiklerini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Böyle hatalar yaparsak şampiyonluk yolunda hiçbir iddiamız kalmaz" ifadelerini kullanırken, takım arkadaşlarından destek aldı.

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Mesut Özil’den takıma ayar!
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