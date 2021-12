Miguel Crespo'dan Beşiktaş derbisi açıklaması! "Beşiktaş maçı bir başlangıç..."

"PERFORMANSIMI TAKDİR ETMELERİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM AMA BİR BAŞARI ELDE EDECEKSEK BUNU TAKIM OLARAK YAPACAĞIZ"

Portekizli futbolcu, Gaziantep FK maçındaki performansının beğenilmesi ile ilgili yöneltilen soruya, "Taraftarımızın desteği ve sevgisi benim için çok önemli. Performansımı takdir etmelerinden dolayı çok mutluyum ama bir başarı elde edeceksek bunu takım olarak yapacağız. Bütüne baktığımızda bize takım olarak destek vermeleri çok daha elzem. Onların desteği, coşkusu bizim takım olarak yukarı çekiyor. Bizim temel itici gücümüz onların bize olan inancı. Lütfen bu desteği her zaman versinler, bize olan inançlarını korusunlar. Lütfen Fenerbahçe adının geçtiği her yerde onlar pozitif mesajlarıyla kulübümüzün ve bizlerin yanında olsunlar. Benim bu takım için çok çalışıp daha fazlasını yapmam gerektiğine inanıyorum. Onları çok mutlu etmek istiyorum. Onları mutlu etmek için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. En önemlisi her zaman Fenerbahçe'nin kazanması. Ben de kulübe mümkün olduğu kadar yardım etmek istiyorum" diye cevap verdi.

Miguel Crespo, Beşiktaş ile oynayacakları derbi mücadele için ise "Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız. Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz. Beşiktaş maçını bir başlangıç alarak ligin ilk devresinde kalan diğer iki maçımızı da kazanmak ve devre arasına puan tablosunda olabileceğimiz en üst noktada olarak girmek istiyoruz. Süre aldığım takdirde yine her zaman olduğu gibi iyi bir performans ortaya koymak için mücadele edip takımıma katkı sağlamak istiyorum."