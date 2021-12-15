Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan TFF’ye tepki! Yayın ihalesi resti

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Burak Elmas'ın açıklamaları...

"Sevgili Galatasaraylılar, içinde olduğumuz süreçte sizlerin desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Biz bu çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz için bir menfaat talep etmedik. Biz herkesin menfaatleri için hareket ettik. Şartlar eşit olduğunda Galatasaray kazanacaktır. Ancak bugün şartlar eşit değil.

"BU OYUNA GELMEDİK"

İlk defa 5 maç üstü üste bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu kirli koltuk kavgasına Galatasaray'ın verecek cevabı var. Kitaplarından utancı çıkaranların artık utanma zamanı gelmiştir. Bugün verdiğimiz mücadelede tek başına kalsak da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Geçtiğimiz hafta verdiğimiz pozitif mesajların ardından diğerlerinin bizi kendi bataklıklarına nasıl çekmeye çalıştıklarını gördük. Tarafların bizi kendi koltuk kavgalarına ortak etmek istediklerini gördük. Ancak biz bu oyuna gelmedik. Camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp bizi bölmeyi hedeflediler. Galatasaray bu ufak hesaplara alet olmayacak kadar büyüktür. Bataklıkta yapılacak mücadele tüm tarafları aşağıya çeker. Bizim görevimiz bataklığı çürütmektir.

"TFF'DEKİLERİN ACİL OLARAK O KOLTUKLARI TERK ETMELERİ GEREK"

TFF yöneticileri sadece bu bataklık zihniyetini sürdürmek değil, aynı zamanda bizim bataklığı kurutma hedefimizi de engellemek istemektedirler. Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Bu mücadele ülkemiz ve ülkemizin başarısını yukarıya çekmek içindir. Yarından tezi yok TFF'de bu işlerdeki herkesin silkelenip kendilerine gelmeleri ya da acil olarak o koltukları terk etmeleri gerekir. Aslolan makamdan şeref almak değil, makama şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gidecekseniz.



"GALATASARAY KULÜBÜ OYNAMAK İSTEDİĞİNİZ OYUNLARA BÜYÜK GELİR"

Galatasaray Spor Kulübü, sizin oynamak istediğiniz bu oyunlara büyük gelir. Kerem-Marcao olayını aile içinde halletmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar gittiler. Galatasaray'ı düşünerek bu kavgalara girmedik. Galatasaray'a hizmet ederken bazen hata yapabiliyoruz. Fakat bu hataları savunmak yerine doğrularla hızlı bir şekilde değiştirmek amacındayız. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Büyüklerimizden böyle gördük. Böyle yapacağız.