Uruguay’da Diego Alonso dönemi

Daha önce ülkesinde Penarol, Paraguay'da Olimpia, Meksika'da Pachuca ve Monterrey gibi ekiplerde görev alan Uruguaylı Alonso, son olarak ABD'nin Inter Miami takımını çalıştırmıştı.

Alonso, Pachuca ve Monterrey'in başında birer defa Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı.