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Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:55

Uruguay'da Diego Alonso dönemi

AA
Uruguay’da Diego Alonso dönemi

Galatasaraylı Muslera'nın formasını giydiği Uruguay Milli Futbol Takımı'nda Oscar Tabarez'den boşalan teknik direktörlük görevine Diego Alonso getirildi.

Uruguay Futbol Federasyonu, 46 yaşındaki çalıştırıcı Alonso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Daha önce ülkesinde Penarol, Paraguay'da Olimpia, Meksika'da Pachuca ve Monterrey gibi ekiplerde görev alan Uruguaylı Alonso, son olarak ABD'nin Inter Miami takımını çalıştırmıştı.

Alonso, Pachuca ve Monterrey'in başında birer defa Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı.

Milli takımı 15 yıldır çalıştıran Oscar Tabarez ile geçen ay yollarını ayıran Uruguay, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 14. haftası sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.

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Uruguay'da Diego Alonso dönemi
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