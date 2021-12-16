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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Djaniny sola ömür sağa

YUNUS EMRE SEL
Djaniny sola ömür sağa

Sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Nwakaeme’nin yerine sol kanatta Djaniny forma giyecek. Oynayabilecek duruma gelen Abdülkadir Ömür de sağ kanada geçecek

Trabzonspor'da takımın en etkili hücum silahı Anthony Nwakaeme'nin, kasığındaki yırtık nedeniyle 3 maçta (Hatay, Altay, Başakşehir) kesin forma giyemeyecek olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı yeni formül arayışına itti. Bir yandan Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip eden tecrübeli çalıştırıcı, bir yandan da yeni planını yapıyor. Abdülkadir Ömür'ün oynayabilecek duruma gelmesi nedeniyle rahatlayan ve sağ kanatta alternatifi olan Avcı, Djaniny'yi sola kaydırıp geçiş sürecini atlatmayı hedefliyor.

PERES GERÇEK YERİNE DÖNÜYOR
Bu arada son oynanan ve 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçında sol bek performansı yeterli görülmeyen Bruno Peres'i yedek kulübesine çekmek istemeyen Avcı, tecrübeli ismi esas mevkii olan sağ bekte tekrar görevlendirmeyi düşünüyor. Dorukhan Toköz'e de yeni bir mevki arayışı içerisine girilebilir. 58 yaşındaki teknik adam, oyuncu değişiklikleriyle alakalı kararını maç gününe kadar yapacağı antrenmanlarla verecek.

HIZLI, KIVRAK VE TEKNİK!
TRABZONSPOR'UN yeni transferi Jean Evrard Kouassi önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda şov yaptı. Teknik kapasitesinin yüksekliği ve hızıyla dikkat çeken sol kanat oyuncusu, sert şutlarıyla da birbirinden güzel gollere imza attı.

REKORA GİDİYOR!
CUMARTESI günü sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor. Bordo-mavili yetkililer, kombine kartlarla birlikte şu ana dek 25 bin biletin tükendiğini belirtti. Maça üç gün kaldığını dile getiren görevliler, karşılaşmanın tamamen dolu statta oynanmasının ve sezon rekoru kırılmasının beklendiğini ifade etti.

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Djaniny sola ömür sağa
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