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Giriş Tarihi: 16.12.2021 21:00 Son Güncelleme: 16.12.2021 21:00

Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçları ertelendi!

AA
Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçları ertelendi!

İngiltere Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi. Bu iki erteleme ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu.

Bu son iki erteleme ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

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Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçları ertelendi!
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