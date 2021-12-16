Leicester City-Tottenham ve Manchester United-Brighton maçları ertelendi!

Bu son iki erteleme ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde beş Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.