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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Ocakta üçü bir arada

Ocakta üçü bir arada

Galatasaray, ara transferde orta sahaya Gedson Fernandes, hücum bölgesine Ola Solbakken, kaleye ise İrfan Can Eğribayat’ı düşünüyor

Ligde zirvenin 16 puan gerisinde kalan Galatasaray, hedefini son 16'ya kaldığı Avrupa Ligi olarak belirledi. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik A Takım listesine ocak ayında 3 değişiklik yapma hakkı var. Muslera'nın sakatlığı sonrasında planlar değişti ve devre arasında transferi düşünülen kaleci de Avrupa kadrosuna eklenecek. Yönetim, Fatih Terim'in listesinde 1 numarada olan Gedson Fernandes için Benfica ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki Portekizli orta sahanın yanı sıra hücum hattına bir takviye yapılacak. Bunun için Bodo-Glimt'ten Ola Solbakken'le görüşmeler başladı. Menajeri bir süre önce İstanbul'a gelen Norveçli sağ açık, Gedson'un ardından ikinci hedef konumunda. En az iki ay sahalardan uzak kalacak Muslera'nın yerine ilk aday Göztepe'den İrfan Can Eğribayat... 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kaleci için İzmir ekibine resmi teklif yapılacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT
16 maçta Göztepe kalesini korudu. 24 gol yedi.

OLA SOLBAKKEN
23 yaşındaki sol ayaklı futbolcu Solbakken, bu sezon Norveç 1. Ligi'nde Bodo/Glimt ile 26 maça çıkıp 2 bin 231 dakika süre aldı. 6 kez fileleri havalandırıp, 6 asist yaparak 12 gole katkı verdi.

GEDSON
Benfica'da kadro dışı bırakılan 22 yaşındaki oyuncu 3 lig maçında 47 dakika süre aldı.

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